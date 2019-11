Soud v Plzni bude rozhodovat o propuštění Tomáše Řepky - video

Plzeň - Okresní soud v Plzni bude dnes rozhodovat o podmíněném propuštění bývalého fotbalisty Tomáše Řepky z vězení. Jednání se uskuteční přímo ve věznici Plzeň - Bory, kde si pětačtyřicetiletý bývalý fotbalový reprezentant odpykává trest. Kdyby soud Řepku podmínečně propustil, mohly by věznici opustit ještě dnes po nezbytných administrativních úkonech.

Řepka nastoupil 27. května do pražské ruzyňské věznice, později byl převezen do největší tuzemské věznice v Plzni, kde je dosud. Našel zde i zaměstnání. Mimo areál věznice odchází bývalý obránce Sparty či West Hamu pracovat do soukromé pekárny.

ČTK je dnes připravena vysílat živé video z případného podmínečného propuštění bývalého fotbalisty Tomáše Řepky z vězení.

Řepka byl odsouzen ke dvěma a půl rokům vězení za zpronevěru luxusního vozu, internetové útoky na svou druhou exmanželku, které spočívaly ve smyšlených erotických inzerátech, a za maření úředního rozhodnutí, neboť opakovaně sedl opilý za volant a ve zkušební době podmíněného odsouzení se dopustil dalších trestných činů. Soud mu ale později trest zkrátil o 293 dnů za 293 odpracovaných hodin veřejně prospěšných prací. Díky tomu mohl požádat o podmínečné propuštění už nyní.