Soud v Pardubicích projednává případ ženy obžalované z pokusu o vraždu dítěte

Pardubice - Soud v Pardubicích začal dnes projednávat případ ženy obžalované z pokusu o vraždu svého dítěte. Podle spisu odložila v noci ze 7. na 8. ledna v Pardubicích novorozence do kontejneru, kde jej náhodou našli dva lidé. Silně podchlazenou holčičku lékaři zachránili. Jednání u soudu je naplánované do 4. listopadu.

U soudu dnes obžalovaná tvrdila, že nevěděla, že je těhotná, bolesti břicha před porodem přičítala možné menstruaci. V noci se podle svých slov chtěla jít projít, než ale vyšla z domu, ucítila porodní stahy, proto zůstala ve sklepě, kde si podřepla, stáhla kalhoty a porodila. Dítě zabalila do kusu textilu a odložila venku do kontejneru. "Zatlačila jsem a bylo to venku, ani jsem se nedívala, co to je," řekla žena. Své jednání nedokázala jasně vysvětlit, nenapadlo ji prý, co by měla dělat. Dítě chvíli plakalo, ale za chvíli přestalo. Obžalovaná se po porodu vrátila domů a šla si lehnout. Později vyšla placenta, kterou zabalila do ručníku a odložila na zem. Následně usnula a vzbudila ji až ráno policie.

S partnerem, s nímž má dva syny ve věku pět a osm let a narodili se v porodnici, se o celé věci nebavila. Žijí spolu 11 let. Své těhotenství mu neoznámila, tvrdila, že jen výrazně přibrala na váze. Starala se o domácnost a o děti, vydělával partner. Uvedla, že je líná a doma moc neuklízela, třeba týden, i když se příteli nepořádek nelíbil. Její matka jí tajně někdy s domácností pomáhala. Se svou rodinou se ale vídala jen zřídka.

Žena se před několika lety léčila na psychiatrii, v minulosti pracovala jako prodavačka a pokladní v supermarketech, odkud ji ale propustili. Předchozí porody byly velmi rychlé. Partner ji prý před Vánoci řekl, že když bude mít další dítě, vyhodí ji z bytu. Už dříve ji dvakrát přesvědčoval, aby si nechala zavést jako antikoncepci nitroděložní tělísko, ona se ale bála bolesti. Příteli řekla, že to udělala, i když to nebyla pravda. Svého činu lituje a dceru by chtěla vidět. Po porodu údajně "byla v jiném světě, vypnula jí hlava" a nebyla schopna racionálně přemýšlet, občas takové stavy mívá, uvedla.

Před soudem vystoupil jako svědek partner obžalované. Podle něj je jeho přítelkyně zvláštní člověk, který toho od rodičů mnoho nedostal, ale měl elán věci řešit. Mentálně je prý na úrovni 14letého dítěte, předstírá, že je normální, nechce být odsuzována, a když nastane problém, přepne do ochranného módu a nechce se bavit. Řekl, že žena je "hloupá, totálně blbá", výbavičku na děti zajišťoval on, ona nic neřešila, protože neuměla nakládat s penězi. Když ji vyhodili z práce, nevadilo mu to, chodil do té doby na jídlo do restaurace, a když si spočítal náklady na jídlo a na dopravu, zhruba to odpovídalo minimálnímu platu.

Uvedl také, že ženu nechtěl s dítětem vyhodit kvůli těhotenství, ale proto, že mu vadilo to, že mu lže a že se na ni nedá spolehnout. Věděl, že nemá kam jít, nicméně hrozby na ni prý platily a přinášely dočasné zlepšení situace. "Neviním ji z vraždy, ale hlavně ze zničení rodiny," řekl muž. Podle něj může mít její či mít dopad i na oba syny, které by mohla poškodit špatná pověst jejich matky. Rodinu považuje za důležitou, děvčátko bydlí u něj.

Zmocněnec nezletilé poškozené a opatrovník se připojil k trestnímu řízení s požadavkem na náhradu nemajetkové újmy 1,5 milionu korun za duševní útrapy. "Takový člověk se bude celý život potýkat s nálepkou dítěte z popelnice," uvedl zmocněnec. Vztah mezi obžalovanou a její dcerou je podle něj patologicky narušený a nikdy se nemůže obnovit.