Soud v Ostravě bude pokračovat v rozhodování o obnově procesu s Kramným

Ostrava - Krajský soud v Ostravě dnes bude pokračovat v projednávání návrhu na obnovu řízení v kauze Petra Kramného, který byl v roce 2016 odsouzen k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery na dovolené v Egyptě. Součástí návrhu obhajoby jsou tři nové znalecké posudky, které podle obhájkyně Kramného Jany Rejžkové vylučují elektřinu jako příčinu smrti. Žádostí se soud začal zabývat v úterý. Podle místopředsedy krajského soudu Igora Krajdla senát s největší pravděpodobností dnes nerozhodne.

Kramný podle obžaloby a platného rozsudku v roce 2013 zavraždil v egyptském hotelu svou manželku a dceru elektrickým proudem. Řešil tak dlouhodobé spory v rodině. Byl odsouzen na základě nepřímých důkazů. Těla obou žen po převozu do Česka pitvali znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě a dospěli k závěru, že oběti zemřely po zásahu elektrickým proudem. Podle znaleckého posudku, který si dala vypracovat obhajoba, byla nejpravděpodobnější příčinou smrti otrava. Soud si proto objednal revizní posudek, ten se přiklonil k zásahu elektrickým proudem.

Rejžková v úterý před soudem uvedla, že nové znalecké posudky vylučují elektřinu jako příčinu úmrtí. Jako první v úterý vypovídal patolog Ivo Steiner, podle kterého jsou pro teorii o smrti elektrickým proudem jen chabé argumenty a práci kolegů z Ústavu soudního lékařství v Ostravě označil za odbytou a amatérskou. Ve prospěch odsouzeného mluvil i soudní lékař Alexander Pilin.

Podle Krajdla dnes senát s největší pravděpodobností nerozhodne, jednání odročí a ponechá si prostor na vyhodnocení důkazů. "Pokud dospěje soud k názoru, že nové důkazy dokládají nevinu odsouzeného, původní rozsudek by zrušil," uvedl Krajdl. V takovém případě by byl podle něj případ vrácen původnímu senátu krajského soudu, který by měl provést a vyhodnotit jen nové důkazy.