Soud v Mostě zamítl žalobu na osm lidí žalovaných za obsazení rypadla

PR/Skupina Against coal

Ilustrační foto - Skupina osmi aktivistů protestuje 30. října 2019 na rypadle Lomu Vršany na Mostecku proti tomu, aby ČEZ případně prodal elektrárnu Počerady společnosti Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače.

Ilustrační foto - Skupina osmi aktivistů protestuje 30. října 2019 na rypadle Lomu Vršany na Mostecku proti tomu, aby ČEZ případně prodal elektrárnu Počerady společnosti Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. PR/Skupina Against coal

Most - Okresní soud v Mostě dnes zamítl žalobu společnosti Vršanská uhelná na osm lidí žalovaných za obsazení rypadla lomu Vršany u Mostu na podzim 2019. Čtyři lidé se podle soudce Rudolfa Malého skutku dopustit nemohli, protože bylo prokázáno, že se tou dobou nacházeli jinde, u dalších čtyř se nepodařilo prokázat, že na velkostroj vylezli. Vršanská uhelná má uhradit zhruba 380.000 korun za náklady řízení. Rozsudek není pravomocný, strany mohou podat odvolání.

Soud rozhodoval o návrhu Vršanské uhelné, která požadovala asi 70.000 korun. Podle vyjádření Vršanské uhelné, která patří do skupiny Sev.en, aktivisté nijak nenarušili těžbu uhlí a vymáhaná částka představovala náklady na pronájem výškové plošiny či posílení ochranky. Žalovaní opakovaně tvrdili, že na místě nebyli a že policie chybně určila jejich totožnost.

"Soud má za prokázané, že došlo k porušení práva žalobkyně, že došlo k vniknutí do dobývacího prostoru, a že také je v kauzálním nexu (příčinné souvislosti), že osoby svým jednáním způsobili škodu," uvedl Malý. "To zásadní v této věci ovšem je, jestli se podařilo prokázat žalobkyni, že to byli právě žalovaní, kteří škodu způsobili," doplnil soudce. Podle Malého identifikace osob nebyla v pořádku a nelze tak s jistotou tvrdit, že šlo o stejné lidi, kteří na rypadlo vylezli.

"Dle mého názoru nelze zpochybňovat závěr, který prezentoval i soud, že to jednání, které bylo předmětem řízení, je protiprávní, společensky vysoce škodlivé a nebezpečné," řekl dnes novinářům zástupce žalobce František Marek. To byl podle něj důvod, proč společnost žalobu podala. Otázku, zda se firma odvolá, nechal bez komentáře. Podotkl, že fotografie, podle kterých policie osoby identifikovala, jsou nekvalitní, policií tehdy zajištění aktivisté na nich dělají grimasy, jsou pomalovaní a nebylo jim tehdy možné ani sejmout otisky prstů. "Je to spíš otázka na policii, zda je schopna postupy zlepšit nebo změnit tak, aby příště byly tyto osoby ztotožněny," dodal.

Aktivisté obsadili velkostroj 29. října 2019. Policie je tehdy opakovaně vyzývala, aby rypadlo opustili. Nakonec se tak stalo skoro po třech dnech. Zástupce žalobce, kterým je společnost Vršanská uhelná, v závěrečné řeči uvedl, že obžalovaní na rypadle byli a dokazují to mimo jiné policejní záznamy. Naproti tomu zástupci žalovaných se shodli, že nebylo prokázáno, že jejich klienti velkostroj obsadili. Navrhli proto zamítnutí žaloby. Oba také požadovali uhrazení nákladů za soudní řízení.

Protest se tehdy uskutečnil proti zvažovanému prodeji elektrárny Počerady firmě finančníka Pavla Tykače.