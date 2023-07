Soud v Londýně se bude zabývat jen částí žaloby prince Harryho na bulvár

Londýn - Britský princ Harry podal žalobu na mediální skupinu Ruperta Murdocha News Group Newspapers (NGN) kvůli údajnému odposlouchávání svého telefonu příliš pozdě. Podle agentury Reuters o tom rozhodl vrchní soud v Londýně. Harry však podle soudu může mediální dům žalovat kvůli obvinění z jiných údajně nezákonných způsobů sběru informací, které o něm byly při psaní článků použity.

Skupina NGN se podle Harryho, který je synem krále Karla III., dopustila trestných činů jménem svých dvou bulvárních médií, deníku The Sun a již neexistujícího týdeníku News of The World, a to opakovaně od 90. let minulého století do roku 2016. V dotčeném období už byla média z NGN z odposlouchávání hlasových schránek a dalšího narušování soukromí britských celebrit a politiků usvědčena. V případě Harryho dal však soud za pravdu advokátům NGN, podle kterých už ve věci uplynula šestiletá promlčecí lhůta.

Harry nyní se svojí chotí Meghan a dvěma dětmi žije v americkém státě Kalifornie. Od doby, co zpřetrhal formální vazby s britskou královskou rodinou, hlasitě vystupuje proti fungování britského bulvárního tisku. Viní jej mimo jiné ze smrti své matky princezny Diany, která zemřela v roce 1997 v Paříži při autonehodě, když ujížděla před paparazzi. Harry se v červnu stal po 130 letech prvním příslušníkem britské královské rodiny, který vypovídal u soudu. Jeho žaloba na NGN je jednou ze čtyř, které princ na bulvární média podal.