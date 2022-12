Soud v Liberci zprostil obžaloby lékaře Bartáka z plánování vražd a vydírání

Liberec - Krajský soud v Liberci dnes zprostil obžaloby lékaře Jaroslava Bartáka. Nepodařilo se prokázat, že by ve vězení skutečně plánoval tří vraždy a vydírání. Zproštění navrhl ve své závěrečné řeči i státní zástupce Jan Černý. Barták vinu od počátku odmítal. Hájil se tím, že o svých plánech mluvil ve vězeňských debatách, které nemyslel vážně.

Fotogalerie

"Žalovaný skutek není trestným činem," uvedla při zdůvodnění rozsudku předsedkyně senátu Eva Drahotová. Verdikt je pravomocný.

Soud posuzoval Bartákovo jednání z věznice v Liberci z podzimu 2013, kdy si odpykával trest za své předchozí odsouzení. Podle obžaloby Barták ze msty za odsouzení plánoval vraždy advokáta, kněze a bývalého šéfa vojenské tajné služby. Podle obžaloby chtěl navíc vydíráním získat přes 80 milionů korun a využít je k útěku z vězení za pomoci vrtulníku.

Zajistit to měl jeho tehdejší spoluvězeň Miloš Levko, který ale místo toho vše oznámil a tvrzení doložil nahrávkami. Podle něj je pořídil prostřednictvím hodinek. Neví se ale, jak je získal, ani jak je dostal z věznice ven. Levko u soudu opakovaně řekl, že si to nepamatuje. To je důvodem, proč státní zástupce navrhl zproštění obžaloby. Nejvyšší soud totiž libereckému soudu nařídil, aby se znovu zabýval okolnostmi, za jakých Levko tajně pořídil videonahrávky. "Přestože předchozí rozhodnutí soudu považuji za správná, z pohledu optiky nazíraní na důkazy Nejvyšším soudem, se nepodařilo unést důkazní břemeno a nezbývá nic nic jiného než navrhnout, aby byl zproštěn," řekl Černý.

Liberecký krajský soud řešil kauzu počtvrté. Napoprvé Bartáka potrestal 18 lety, verdikt ale zrušil vrchní soud. Podruhé mu uložil 15 let, odvolací soud trest snížil na osm let a Nejvyšší soud ho zrušil. Potřetí uložil osm let odnětí svobody, vrchní soud snížil na šest a Nejvyšší zrušil.

K soudu dnes přišel Barták poprvé po předčasném propuštění z věznice za své předchozí odsouzení. Za znásilnění, vydírání a sexuální nátlak byl potrestán 12 lety vězení, podmíněně propuštěn byl letos na konci září, zhruba rok před vypršením tohoto trestu. Podle něj byl závěr, k němuž dospěl soud, nevyhnutelný. "Nikdy jsem neměl v úmyslu nikoho zabít," řekl ve své závěrečné řeči.