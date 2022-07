Soud v Liberci se bude zabývat korupční kauzou, kde je obviněn i Půta

Liberec - Krajský soud v Liberci dnes bude pokračovat v projednávání korupční kauzy, ve které je kromě jiných obžalován liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Původně bylo v kauze obžalováno 13 lidí a čtyři firmy. Soud v Liberci se případem zabývá podruhé, předchozí zprošťující rozsudek pro všechny obžalované vrchní soud zrušil, výjimkou je zprošťující rozsudek v případě bývalého jednatele firmy Gallos Romana Šíra, který soud potvrdil.

Kauza je spojená se dvěma projekty liberecké společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO) v Liberci z let 2012 až 2014 za téměř 100 milionů Kč. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace, vyplaceno nebylo nic. Všechny obžalované koncem května 2020 nepravomocně osvobodil liberecký soud, vrchní soud verdikt zrušil. Půta obvinění od začátku odmítá. Kromě něj jsou obžalováni dva bývalí pracovníci liberecké pobočky ROP Severovýchod, žadatelé o dotaci i pracovníci stavebních firem. Obžaloba je viní z šesti trestných činů, za něž jim hrozí tresty od pěti do 12 let.

V případu bylo původně obžalováno 13 lidí, teď jich v hlavní části kauzy zůstává devět. Kromě Šíra, který má pravomocný zprošťující rozsudek, soud zastavil stíhání pracovníka Metrostavu Jaroslava Stuchlíka, který koncem roku 2019 zemřel. K samostatnému jednání soud vyloučil Jiřího Zeronika a Libora Turského, kteří uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Ve středu 27. července soud dohodu schválil, Zeronik byl potrestán roční podmínkou se zkušební dobou na 18 měsíců a finančním trestem 400.000 korun. Turskému soud uložil 11měsíční podmínku se zkušební dobou na dva roky a zaplatit musí 150.000 korun.