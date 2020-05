Soud v Liberci hejtmana Půtu zprostil obžaloby z přijetí úplatku

Liberec - Krajský soud v Liberci dnes zprostil obžaloby libereckého hejtmana Martina Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Obžaloba ho vinila z toho, že přijal úplatek a zneužil pravomoc veřejného činitele. Státní zástupce pro něj navrhoval pět let vězení. Půta od počátku tvrdil, že je nevinný. Soud osvobodil i dalších 11 obžalovaných lidí a čtyři firmy v korupční kauze spojené s dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO). Předseda senátu nyní čte odůvodnění rozsudku.

Půtu zproštění obžaloby nepřekvapilo. Od začátku si byl jist, že nic nezákonného neprovedl, uvedl Půta v tiskovém prohlášení, které poskytl ČTK. Poděkoval své rodině, kolegům i spoluobčanům za to, že mu po celou dobu důvěřovali. Radost z osvobozujícího verdiktu vyjádřili i straničtí kolegové z hnutí STAN Vít Rakušan nebo Stanislav Polčák.

"Byl jsem si od počátku jistý, že jsem nic nezákonného neudělal. Na rozhodnutí soudu o své nevině jsem čekal několik let, celá situace byla velmi nepříjemná nejen pro mne, ale také pro mé blízké. Chtěl bych proto poděkovat rodině, kolegům i spoluobčanům, že mi celou dobu projevovali důvěru a dodávali mi tím tolik potřebnou motivaci," napsal Půta.

Půta byl spolu s dalšími obžalován v korupční kauze. Kauza se týká dvou libereckých projektů obecně prospěšné společnosti GEPO téměř za 100 milionů korun, na něž chtěla čerpat evropské dotace přes ROP Severovýchod. Ani na jeden vyplacené nebyly. Podle spisu přijal Půta úplatek konkrétně v souvislosti s projektem na opravu libereckého kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů korun s přislíbenou dotací zhruba 55 milionů. Úplatek pro Půtu měl podle obžaloby činit 830.000 korun s tím, že 530.000 Kč mu bylo vyplaceno.

Státní zástupce se domníval, že úplatek hejtman dostal za to, že jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistí zachování rekonstrukce kostela v programu a změnu financování na průběžné, neboť evropské peníze měly být vyplaceny až po dokončení oprav. Půta to od počátku odmítal. "Při rekonstrukci kostela nedošlo ke zneužití či neoprávněnému vyplacení žádných veřejných prostředků. Ani k němu dojít nemohlo. Jakémukoliv vyplacení peněz, ať už by bylo průběžné, nebo k němu došlo po ukončení projektu, musela předcházet kontrola z naší strany, respektive z pardubické či hradecké komory regionální rady," uvedl před třemi týdny Půta v závěrečné řeči. Tvrdil, že v obžalobě nejsou vůči němu žádné důkazy.