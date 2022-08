Soud v H. Brodě odsoudil pětici mužů kvůli pádu mostu k dvouleté podmínce

Havlíčkův Brod - Soud v Havlíčkově Brodě odsoudil pět mužů kvůli pádu mostu ve Vilémově ke dvěma letům vězení s dvouletým podmíněným odkladem. Okresní soud se k případu vrátil z rozhodnutí nadřízeného krajského soudu, před tím muže obžaloby zprostil. Při neštěstí zemřeli v roce 2014 pod mostem čtyři dělníci, další dva utrpěli zranění. Čtyři obžalovaní, kterými jsou pracovníci stavebních firem, se hned odvolali, pátý z nich a státní zástupkyně Zdeňka Tománková odvolání zváží. Tresty jsou podle Tománkové nízké.

Připomněla, že na začátku projednávání případu požadovala pro obžalované nepodmíněné tresty. Nyní navrhla podmíněné tresty. Odvolání zváží proto, že uložené tresty jsou pod zákonnou sazbou. "Věřím, že za toto jednání s takovými následky, jaké nastaly, by byl odpovídající trest nepodmíněný tak, jak jsem navrhovala na samém začátku. Chápu situaci, která byla vzniklá časem, avšak nemyslím si, že by to mělo být ku prospěchu obviněných," řekla Tománková.

Výši trestů soud mimo jiné zdůvodnil dlouhou dobou, po kterou proces trvá. Případem se začal okresní soud zabývat na konci roku 2016, poprvé rozhodl v roce 2018, odvolací soud jeho rozsudek zrušil a následovala nová jednání. O případu rozhodoval odvolací soud naposledy letos v červnu. Původně bylo kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti souzeno deset lidí.

Podle Jana Boltnara, který je jedním z obhájců, byl dnešní odsuzující rozsudek očekávatelný. "Soud byl vázaný názorem krajského soudu a my věříme, že naším odvoláním tento názor změníme," řekl Boltnar.

Pravomocně již bylo řízení ukončeno s pěti dalšími obžalovanými, dva stavbyvedoucí dostali podmíněné tresty. Původní dvouapůlleté podmínky a zákazy činnosti, jim odvolací soud prodloužil na čtyři roky. Odvolací soud také zrušil stíhání dvou koordinátorů bezpečnosti práce. Zastavené je i trestní stíhání úřednice krajského úřadu. V jejím případě soud nevyhověl odvolání státní zástupkyně v její neprospěch.

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově procházel v roce 2014 rekonstrukcí, která byla součástí modernizace silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.