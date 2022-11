Soud v daňové kauze státní zástupkyně nerozhodl, předvolá si svědky

Praha - V případu státní zástupkyně Sylvy Krützner, která čelí obžalobě z úmyslného neodvedení daně při prodeji bytu, chce soud před vynesením rozhodnutí slyšet dva svědky. Krützner tvrdí, že je jakožto odborníky požádala o výklad příslušného daňového předpisu a že jí sdělili, že daňová povinnost se na ni nevztahuje. Podle závazného názoru Nejvyššího soudu žena od daně osvobozena být nemohla, pražský městský soud ale bude ještě zkoumat její vnitřní postoj k činu.

Krützner působí jako náměstkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6. Kariéru začínala jako čekatelka v Praze 10, kde si úspěšně zažádala o přidělení služebního bytu. Nastěhovala se do něj v roce 2008, o čtyři roky později jej od městské části odkoupila za zhruba 900.000 korun. Po dalších dvou letech jej prodala dalšímu majiteli za 3,4 milionu Kč. Právě tento příjem nepřiznala finančnímu úřadu.

Žena trvá na tom, že daň nezaplatila, protože byla přesvědčená o tom, že nemusí. "Kdybych byla bývala věděla, že mám daň uhradit, tak bych ji uhradila. Celá situace mě mrzí," zopakovala dnes s pláčem u pražského městského soudu, který se už podruhé zabývá jejím odvoláním proti odsuzujícímu rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5. Ten Krützner uložil za krácení daně peněžitý trest 346.000 korun. Pokud by žena byla odsouzena pravomocně, nebude moci dále pracovat jako státní zástupkyně.

Podle příslušného právního předpisu se nemusí hradit daň z příjmu z prodeje bytu, ve kterém měl prodávající bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem. Bydliště pak zákon definuje jako místo, "kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat". Obžaloba poukazuje na to, že Krützner v daném bytě nebydlela a pronajímala ho jiným lidem. Žena v minulosti vypověděla, že šlo o její dočasné spolubydlící, nikoliv nájemnice. Dívky ale tuto verzi u soudu popřely.

Městský soud se při prvním odvolacím zasedání přiklonil na stranu Krützner a osvobodil ji. Předseda odvolacího senátu Tomáš Kubovec tehdy uvedl, že žena podmínku stálosti bytu splnila, protože mohla dívky z bytu kdykoliv okamžitě vystěhovat policií - neměly totiž řádnou nájemní smlouvu. Proti zprošťujícímu rozsudku si ale podal dovolání nejvyšší státní zástupce s tím, že městský soud si daňové předpisy nesprávně vyložil. Nejvyšší soud mu dal za pravdu a věc vrátil k dalšímu projednání. Konstatoval, že Krützner by dívky nemohla vystěhovat svévolně, ale musela by nejprve podat žalobu na vyklizení bytu. Podmínku stálosti bytu tak nesplnila. Soudci poukázali také na to, že Krützner zastírala faktický stav věci, totiž že byt podnajala. Neuvěřili tomu, že se žena v bytě chtěla sama zdržovat.

Soudce Kubovec dnes konstatoval, že Krützner už uhradila na účet finančního úřadu danou částku, tedy 346.575 korun. Svědky, kterých se bude ptát na to, jak ženě ohledně daně poradili, si předvolal na 29. listopadu.