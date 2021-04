Soud v Brně zpřísnil trest lékaři, jenž chybnoval při záchraně chlapce

Brno - Odvolací Krajský soud v Brně dnes zpřísnil trest pro lékaře, který podle rozsudku jako lékař záchranné služby a Fakultní nemocnice Brno zvolil chybný postup při záchraně čtyřletého chlapce. Dítě zemřelo. Lékaři soud potvrdil podmínku, nově mu ale na dva roky zakázal činnost na odborných pracovištích nemocnic. Rozsudek je pravomocný.

Městský soud ve věci rozhodoval loni v červnu, muže uznal vinným z usmrcení z nedbalosti a uložil mu trest 12 měsíců podmíněně odložených na 18 měsíců.

Proti rozsudku se odvolal jak lékař, tak i státní zástupce, který požadoval přísnější trest. Neštěstí se stalo v srpnu 2014, kdy na chlapce spadla kovová hokejová branka. Chlapce nejdříve převezli do nemocnice v Hodoníně, kde se jeho stav nadále zhoršoval, rozhodnuto poté bylo o převozu do brněnské Dětské nemocnice. Podle rozsudku ale lékař řešil zdravotní stav chlapce nesprávně, když jej neuvedl do umělého spánku a nezahájil plicní ventilaci. Při příjezdu do Dětské nemocnice navíc chybně sdělil, že chlapci spadla branka na hlavu a ne na hrudník, jak tomu bylo ve skutečnosti a jak mu to i opakovaně sdělila matka chlapce. Podle tohoto lékařova sdělení se pak odvíjela léčba v nemocnici, kde chlapec na následky poranění zemřel.

Lékařův obhájce uvedl, že nebylo prokázáno, že mezi jednáním obžalovaného a úmrtím poškozeného byla příčinná souvislost. "Zranění byla takového charakteru, že nezletilý by zemřel i při jiném lékařském postupu, který by obžalovaný zvolil," uvedl obhájce. Navrhoval zproštění obžaloby. Lékař sám se nevyjádřil.

Státní zástupce navrhoval zpřísnění trestu ve formě peněžitého trestu a zákaz výkonu činnosti. Odvolací senát rozsudek městského soudu potvrdil a obžalobě částečně vyhověl, když muži na dva roky zakázal činnost výkonu povolání lékaře na odborných pracovištích nemocnic, tedy na ARO a JIP. Soudce Petr Hlavina uvedl, že není pochyb o vině obžalovaného, kdy přímé i nepřímé důkazy tvoří uzavřený řetězec. Řekl, že podle znaleckých posudků nesprávný postup lékaře snížil šanci poškozeného na obnovu činnosti srdce a plic, podle posudků šlo až o 40procentní šanci na přežití. "Byla zde šance, že přežije. Umělý spánek by ulevil srdci, tato šance se ale vytratila," uvedl soudce.