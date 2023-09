Soud v Brně v daňové kauze kolem Zadeha potrestal další tři lidi

Brno - Krajský soud v Brně dnes v daňové kauze kolem podnikatele Shahrama Zadeha potrestal další tři lidi, schválil dohody, které si po přiznání vyjednali se státním zástupcem. Jde o pokračování kauzy, kdy policisté začali stíhat další lidi především na základě provedených důkazů u soudu. Rozhodnutí je pravomocné. Podnikatel íránského původu Zadeh byl už dříve odsouzený za daňové úniky a ovlivňování svědků. Vinu nejdříve roky popíral, následně se ale zcela doznal a s žalobcem uzavřel dohodu o vině a trestu. Podnikatel si vyjednal devítiletý trest vězení a peněžitý trest 17,5 milionu korun.

Daňovou kauzou původně s 15 obžalovanými se krajský soud zabýval od roku 2016, jeden z obžalovaných zemřel. Šlo o úniky při dovozu pohonných hmot, obžaloba škodu vyčíslila na 2,5 miliardy korun. Soud ve věci u některých z obžalovaných včetně Zadeha rozhodoval na podzim 2021, případ se totiž postupně rozdělil téměř na jednotlivé obžalované. K soudu se navíc postupně dostávají další obvinění, které policie začala stíhat i na základě důkazů provedených v hlavním líčení.

Dnes soud rozhodoval ohledně tří z nich, jde o "menší ryby", všichni u původního hlavního líčení vystupovali v roli svědků. Jde o spolupracující obviněné. Martin Veselý si s žalobcem dohodl trest 11 let a čtyři měsíce, jde o souhrnný trest, muže soudy v minulosti trestaly v několika případech například i za daňové úniky v Praze. V roce 2019 muži brněnský krajský soud uložil i za ovlivňování svědků v souvisejícím případu daňových úniků sedm let vězení, i tento trest je do současného trestu zahrnut. S tříletým trestem vězení podmíněně odložených na pět let od soudu odešli Jiří Bruštík a Martin Valentovič.

Podle žalobce Aleše Sosíka je ve věci obviněno ještě dalších osm lidí, kdy u části z nich je podle něj předpokladem, že s nimi také uzavře dohodu.

Podle původního rozsudku založila organizovaná skupina kolem Zadeha řetězec 85 firem, které si pohonné hmoty kvůli krácení daní vzájemně přeprodávaly, a to v období od března 2012 do června 2013. Obchodní činnost firem byla podle rozsudku od začátku nastavena pro účel krátit daně při dovozu pohonných hmot. Vzhledem k času, který Zadeh strávil ve vazbě, mohl po vynesení rozsudku ve své věci v říjnu 2021 následně požádat o podmínečné propuštění, vězení opustil asi o měsíc později. Odpykal si zhruba 6,5 roku.

Zákonné ustanovení o dohodě o vině a trestu vstoupilo v platnost na podzim 2020. Obžalovaný se může s žalobcem dohodnout na přiznání viny a následném trestu, dohodu schvaluje soud. Ustanovení usnadňuje a zrychluje trestní řízení, protože se neprovádí žádné dokazování.