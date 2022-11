Soud v Brně poslal kvůli nakládání s nebytovými prostory do vazby jednu osobu

Brno - Městský soud v Brně dnes v případu podezření na neoprávněné nakládání s nebytovými prostory v Brně poslal do vazby jednoho člověka. Vyhověl tak návrhu státní zástupkyně. Žalobkyně Petra Lastovecká to řekla ČTK. Kriminalisté z Národní centrály boje proti organizovanému zločinu (NCOZ) ve věci zadrželi ve středu dva lidi. Lastovecká doplnila, že druhá osoba je stíhaná na svobodě.

"Soud akceptoval můj návrh a vzal obviněnou osobu do vazby z důvodu uvedených v paragrafu 67 písmeno A, tedy z důvodu vazby útěkové. Druhá osoba je stíhaná na svobodě," řekla Lastovecká.

Žalobkyně na webu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci ve středu informovala o tom, že kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou lidí pro podvod spáchaný formou spolupachatelství v souvislosti s podezřením na neoprávněné nakládání s nebytovými prostory v Brně. Podle státní zástupkyně šlo o neoprávněné nakládání s nebytovými prostory na adrese Hlinky 46. "Prověřování trestné činnosti dalších osob ve vztahu k těmto nebytovým prostorám nadále trvá. Se souhlasem dozorové státní zástupkyně byly z důvodu existence vazebních důvodů k tomuto okamžiku tyto dvě osoby zadrženy," uvedla žalobkyně.

Podle serveru Seznamzprávy.cz policie trestně stíhá dvě ženy za to, že prostory v historickém domě v ulici Hlinky, které mají více než stometrovou rozlohu a je možné tam vybudovat exkluzivní bydlení, ovládaly podle kriminalistů s pomocí tzv. bílých koní, tedy nastrčených lidí. Prostory, kvůli nimž jsou ženy stíhány, přidělila Městská část Brno-střed původně podle serveru švagrovi brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) a jeho přítelkyni. Ti o několik let později podle serveru radnici požádali, aby jim přidělené půdní prostory byly přepsány na jiný pár - Tomáše Janošku a jeho družku. Policie podle serveru míní, že to byly jen nastrčené osoby a že ve skutečnosti prostory ovládal někdo jiný. Janoška je totiž podle serveru bratrem jedné z nově obviněných žen - Moniky Janoškové. Druhou stíhanou je její kolegyně Denisa Hlubocká, píše web Seznam Zprávy.

Vaňková ve středu novinářům řekla, že k trestnímu stíhání nic neví. "Byla jsem o tomto informována, ale nemám k tomu bližší informace. Vzhledem k tomu, že je to dům na území městské části Brno-střed, kde jsem působila, je možné, že se další informace dozvíme," řekla Vaňková. Na dotaz, zda ji k věci kontaktovala policie, uvedla, že v posledních měsících ani letech nikoliv.

Policie na podzim v Brně zasahovala kvůli bytům dvakrát. Počátkem října v souvislosti s privatizací bytů na radnici městské části Brno-střed obvinila osm lidí v čele s politikem ODS Otakarem Bradáčem. V polovině října pak zadržela v souvislosti s pokusem o ovládnutí černovické pískovny a privatizace městských domů deset lidí, tři později propustila. Obvinila sedm lidí a dvě firmy.