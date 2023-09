Soud v Brně odsouzeného Petra Kotta podmíněně propustil z vězení

Brno - Městský soud v Brně dnes svým rozhodnutím podmíněně propustil Petra Kotta z vězení s délkou zkušební doby sedm let. Rozhodnutí je pravomocné, podmíněné propuštění navrhoval i žalobce. Kott má za sebou polovinu osmiletého trestu za korupci, vězení opustí ještě dnes. Kotta, jeho manželku Kateřinu Kottovou a bývalého středočeského hejtmana za ČSSD Davida Ratha soud potrestal za korupční kauzy kolem zmanipulovaných zakázek ve Středočeském kraji. Rath z věznice na podmínku vyšel letos v polovině května.

"Je třeba vysoce kladně hodnotit jeho aktivitu, jeho výkon lékařské praxe ve věznici, zapotřebí je vzít v úvahu i svědomitý a aktivní přístup odsouzeného," řekl na Kottovu adresu soudce Libor Hanuš. Kott dostal ve vězení několik pochval.

Někdejší poslanec za ODS Kott si trest odpykával v brněnské věznici Bohunice, žádost o podmíněné propuštění poslal k brněnskému městskému soudu na přelomu srpna a září.

"Já jsem byl ve výkonu testu a musím říct, že mi z toho vyplývá jeden závěr, a to, že porušovat zákon se nevyplácí. Byl jsem potrestán a byl jsem potrestán spravedlivě. Chci požádat o podmíněné propuštění, porušit zákon v mém případě nepřipadá v úvahu, toho, co jsem páchal, hluboce lituji a už se to nikdy nebude opakovat. Je mi to líto, je mi hanba, bylo to nelegální a nemorální,“ uvedl Kott, který si odpykal polovinu trestu. Prohlásil, že je poučen.

Soud v případě návrhu na podmíněné propuštění například vyhodnocuje, jak se odsouzený ve věznici choval. Přihlíží ale také k tomu, zda pachatel nastoupil do výkonu trestu včas a dobrovolně, případně další záležitosti.

Trojici soudy trestaly ve dvou větvích případu. Manžele Kottovy soud poslal do vězení nejdříve na šest let za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici nedaleko Prahy Žádali úplatky 26 milionů, přijali téměř 17 milionů korun, když sedm milionů dali Rathovi. Rath tehdy dostal sedmiletý trest vězení. Brněnský krajský soud Kotta po polovině trestu podmíněně propustil z vězení, Kott se ale do něj následně musel vrátil kvůli druhé větvi kauzy.

Ve druhé větvi manželům Kottovým i Rathovi soud jejich tresty prodloužil na osm let vězení. Trojice si na přelomu let 2011 a 2012 údajně domlouvala úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Trojice dostala rovněž vysoké peněžité tresty. Kottová je stále ve výkonu trestu.

Obžalobě v druhé části případu čelila i největší česká stavební společnost Metrostav, které soud spolu s její dceřinou firmou Metrostav Infrastructure uložil zákaz plnění veřejných zakázek na tři roky. Rath, Kottovi i stavební společnost se proti verdiktu dovolali. Rozhodnutí tak bude ještě přezkoumávat Nejvyšší soud.

Obžalobě čelilo v kauze kromě ústřední trojice dalších šest lidí včetně bývalého generálního ředitele Metrostavu Pavla Piláta. Odvolací soud je všechny uznal vinnými, některým snížil uložené peněžité tresty či zákazy činnosti. Do vězení soud poslal Lucii Novanskou a Pavla Drážďanského, zbylé obžalované potrestal podmínkami.