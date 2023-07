Soud uznal rodině českého studenta milion eur odškodného

Řím - Italský soud uznal rodině českého studenta, který zemřel při zemětřesení v Aquile v roce 2009, odškodné ve výši jednoho milionu eur (zhruba 24 milionů korun). Částku soud uložil vyplatit úřadům za to, že nenechaly po prvních otřesech evakuovat budovu kolejí, uvedl v neděli server stanice Sky News. Při zřícení kolejí zemřela i jedna studentka z České republiky a další student z Itálie.

Dva studenti z Pardubického kraje zemřeli v Aquile při ničivém zemětřesení, během kterého zahynulo v noci na 6. dubna 2009 přes 300 osob. Čeští studenti byli v Itálii na dvoutýdenní studijní stáži v rámci projektu Leonardo da Vinci hrazené z evropských fondů.

Soud uznal rodině sedmnáctiletého českého studenta odškodné ve výši jednoho milionu eur. Vyplacení odškodného soud nařídil italskému ministerstvu školství, provincii Aquila, která budovu vlastnila, jednomu úředníkovi provincie a bývalému rektorovi kolejí.

Podle stanice Tgcom24 rodina českého studenta podala k soudu žádost o odškodnění v roce 2020 poté, co v trestním řízení soud uznal spoluvinu za úmrtí studentů úřadů a jejich představitelů. Soud úřadům mimo jiné vytkl špatný stav budovy i to, že povolili studentům se do budovy vrátit po prvních silnějších otřesech z konce března. Šéf kolejí byl v roce 2015 pravomocně odsouzen na čtyři roky vězení za to, že nenechal budovu evakuovat. V roce 2017 mu italský prezident Sergio Mattarella udělil milost a prominul zbytek trestu.

Podle tisku soud v roce 2021 rodičům italského studenta, který rovněž zahynul v troskách kolejí, uznal odškodné ve výši 190.000 eur. Není jasné, zda se o odškodnění usilovali u soudu i rodiče české studentky.