Soud uzavřel korupční kauzu Vidkun, rozsudek vynese v červenci

Olomouc - Olomoucký krajský soud dnes po posledních závěrečných řečech uzavřel korupční kauzu Vidkun. Rozsudek soud vyhlásí 16. července, řekl dnes soudce Martin Lýsek. Proces, ve kterém čelí obžalobě z korupčního jednání dva někdejší vysoce postavení policisté Karel Kadlec a Radek Petrůj, vlivný olomoucký podnikatel Ivan Kyselý a bývalý hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD), trval půldruhého roku. Podle žalobce se jejich vina postavená především na řadě hodin odposlechů prokázala, všichni obžalovaní naopak vinu popřeli a žádají zproštění.

Původně chtěl soud vyhlásit rozsudek na konci června, vzhledem k dlouhým závěrečným řečem nakonec zvolil termín 16. července, uvedl soudce. Bývalý hejtman Rozbořil se omluvil, nebude přítomen.

Podle obžaloby bylo prokázáno, že bývalý krajský policejní náměstek Kadlec soustavně, dlouhodobě a záměrně poskytoval informace z devíti trestních kauz podnikateli Kyselému. Informace údajně získával od obžalovaného Petrůje, tehdejšího šéfa hospodářské kriminálky, ale i z dalších trestních řízení z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality či dílčí informace od GIBS. Kyselý podle žalobce využíval tyto informace k posílení svého vlivu. Žalobce dodal, že z důkazů vyplývá, že byly předávány i bývalému ministrovi vnitra Ivanu Langerovi, blízkému příteli podnikatele Kyselého. Ten však v případu obžalován není.

Během dnešního posledního jednání dokončil svou několikahodinovou závěrečnou řeč hlavní aktér kauzy Karel Kadlec. Popřel všechny jednotlivé body obžaloby a znovu zopakoval, že žádné informace z trestních spisů nevynášel, byl to podle něj naopak on, kdo informace od vlivného olomouckého podnikatele Kyselého získával. Hájil se tím, že je stíhán za to, že se snažil vše pečlivě vyšetřit. "Kadlec měl vždy jasný úmysl vše prověřit s cílem padni komu padni. Kadlec je dodnes přesvědčen o tom, že takto se má dělat policejní práce," uvedl na svou adresu bývalý policejní náměstek.

Několikahodinovou řeč přednesl i tehdejší šéf hospodářské kriminálky Radek Petrůj, také on obžalobu rezolutně popřel, stejně jako bývalý hejtman Rozbořil. "Kauza je postavena na smyšlenkách, fabulacích, pocitech. Je postavena z velké části na hospodských řečech," uvedl Rozbořil. Bývalý hejtman uvedl, že policistům šlo především o to, získat nějaké informace na bývalého ministra Langera. Kauza byla podle něj uspěchaná a nepodložená, šlo hlavně o vyřizování účtů mezi skupinami policistů, do kterého byl prý bohužel okrajově vtažen. "Kauza mi sebrala šest let produktivního života," dodal Rozbořil.

Žalobce Miroslav Stoklásek je o vině naopak přesvědčen, navrhl tři podmíněné tresty a pětiletý trest vězení. Nejvyšší trest žádá pro Kadlece, Kyselému, který se jednání po celou dobu procesu neúčastnil, navrhl tříletý trest s podmíněným odkladem na pět let, Rozbořilovi dvouletý podmíněný trest se zkušební dobou tří let a peněžitý trest 50.000 až 100.000 korun. Pro Petrůje žádá tříletý trest s podmíněným odkladem na čtyři roky.