Soud uložil sedmi obžalovaným podmínky v letité kauze propagace neonacismu

Praha - V letité kauze propagace neonacismu, v níž figuruje uskupení Národní odpor, uložil Obvodní soud pro Prahu 1 sedmi obžalovaným podmíněné tresty od devíti do 18 měsíců. Případ posledního obžalovaného Patrika Vondráka vyloučil do samostatného řízení. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí soudu Pavla Hájková. Obžalovaní vinu od počátku odmítají. Jejich stíhání soud původně kvůli jeho délce zastavil a rozhodnutí následně potvrdil Krajský soud v Praze. Obě usnesení však loni v březnu zrušil Nejvyšší soud. Soudy se případem zabývají od roku 2010.

Nejpřísnější, jedenapůlroční podmínku, uložil soud Michaele Dupové. Richarda Langa potrestal ročním podmíněným trestem. Zbylým obžalovaným - Milanu Hrochovi, Martinu Václavkovi, Danielu Zavadilovi, Petru Fryčovi a Filipu Vávrovi - uložil trest v délce devíti měsíců s odkladem na rok. Rozsudek není pravomocný, Lang a Zavadil se proti němu odvolali, zbylí obžalovaní si pro odvolání ponechali lhůtu. Soud všechny odsouzené potrestal za podporu a propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka.

Obžaloba popisuje čtyři skutky, které se týkají například vylepování propagačních materiálů neonacistického Národního odporu (NO) ze 4. prosince 2008 v centru Prahy nebo organizování a pořádání shromáždění a pochodu 6. června 2009 v Jihlavě. Magistrátní úředník akci tehdy ukončil hned po jejím začátku. Byla nahlášena jako vzpomínkový pochod k uctění památky obětí druhé světové války. Skutečným účelem však bylo podle obžaloby uctění památky padlých vojáků wehrmachtu a vzdání cti příslušníkům SS.

Další skutky popsané v obžalobě se týkají vytvoření a zprovoznění webu Resistance Women Unity (RWU), což byla podle policie ženská odnož NO. Poslední skutek se týkal pořádání koncertu takzvané white power music, který se odehrál v únoru 2009 v Srbech na Kladensku.

Soudy začaly kauzu řešit před 11 lety a na starost ji mělo několik trestních senátů. Obvodní soud podezřelé zprostil obžaloby v říjnu 2012, tehdy značně kritizoval práci policie, která vedla přípravné řízení a údajně nezajistila dostatečné důkazy. Proto prý soudu nezbyla jiná možnost než obžalované osvobodit. Rozsudek o rok později zrušil nadřízený soud.

V roce 2016 začal obnovený proces, který soud v roce 2018 v neveřejném jednání zastavil kvůli jeho přílišné délce. Usnesení potvrdil odvolací soud. Nejvyšší soud ale loni rozhodl, že trestní řízení bude pokračovat. V rozhodnutí mimo jiné uvedl, že soudy budou muset v případě, že by obžalované uznaly vinnými, délku řízení do rozhodnutí zásadně promítnout.

Obžalovaní vinu v minulosti odmítli. U nového hlavního líčení, které začalo letos v dubnu, se vyjádřili i k délce trestního řízení. Dupová uvedla, že za 11 let se toho pro ni hodně změnilo, trvá však na své nevinně. Lang zase upozornil na to, že stíhání zasáhlo jeho osobní i pracovní život, trestní řízení přirovnal k pronásledování chartistů za komunistického režimu. Popřel, že by se podílel na vylepování propagačních materiálů, účast na pochodu přiznal, poukázal na to, že se stejné akce konaly i dříve a stíhán kvůli nim nikdo nebyl. Dodal, že šlo o mladické názory, za 11 let se názorově posunul.