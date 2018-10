Zlín - Krajský soud ve Zlíně dnes uložil devětadvacetiletému muži z Uherskohradišťska výjimečný trest 26 let vězení za vraždu tříleté dcery a pokus o vraždu pětiletého syna. Tragédie se stala loni v září ve Starém Městě, otci dětí hrozilo 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Muž se k činu doznal, své jednání označil za zkrat pod vlivem alkoholu a prášků. Státní zástupce pro obžalovaného navrhoval doživotní trest. Rozsudek není pravomocný, žalobce i obžalovaný si ponechali lhůtu pro odvolání.

Předsedkyně senátu Iveta Šperlichová označila počínaní obžalovaného za zavrženíhodné. V rozsudku zohlednila, že muž nebyl dosud soudně trestán a žil řádným životem. "Soud není přesvědčen, že je obžalovaný natolik narušeným pachatelem, aby k jeho nápravě nemohl sloužit nižší trest v rozpětí 20 až 30 let," uvedla Šperlichová. Muž si trest odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou. Zároveň musí podle rozsudku absolvovat ambulantní protialkoholní léčení a zaplatit svému synovi za nemajetkovou újmu 2,5 milionu korun a ženě tři miliony korun. Manželka obžalovaného uvedla, že musí navštěvovat psychologa a má problém s vyjadřováním emocí. Její syn je kvůli události přecitlivělý, což u něj dříve nepozorovala.

Státní zástupce Martin Malůš považuje čin obžalovaného za neomluvitelný. "Je dostatečně zřejmé, že své jednání dává za vinu jiným, především své manželce," uvedl žalobce. Útok muže na děti byl podle něj brutální, v jeho jednání spatřuje znaky, za které by muž mohl dostat doživotní trest.

Obžalovaný dnes u soudu řekl, že si uvědomuje, co způsobil. "Je to strašné. Nikdy si to neodpustím, je mi to strašně líto. Je mi líto celé rodiny," uvedl. Jeho obhájkyně navrhla soudu uznat muže vinným ze zabití. Podle jejího vyjádření by měl dostat trest vězení do 15 let, po jehož absolvování by muž mohl být umístěn do zabezpečovací detence.

Muž napadl děti ve svém bytě 28. září odpoledne. Děvče podle státního zástupce donutil, aby si lehlo na podlahu a zasadil mu nejméně 18 ran do hrudi, břicha a zad. Dvě z nich zasáhly srdce. Způsobeným zraněním dívka na místě podlehla. Poté napadl i syna, a to keramickým nožem, který se mu však zlomil, a sekáčkem. Chlapec utrpěl řezné rány, které ho neohrozily na životě. Pak se otec pokusil o sebevraždu - spolykal hypnotika.

Motivem útoku byl podle obžaloby hrozící rozpad mužova manželství. Jeho žena si našla přítele, s manželem, který ji několikrát fyzicky napadl, se chtěla rozvést. Mimomanželský poměr však udržoval nějaký čas i obžalovaný.

Mezi manželi podle jejich vyjádření panovaly spory. Podle obžalovaného mu žena vyhrožovala, že zařídí, aby měl omezené právo vídat děti. I proto prý plánoval sebevraždu. Manželka obžalovaného u soudu řekla, že byl její muž žárlivý, slovně a fyzicky ji napadal a hrozil jí zabitím. Několik svědků však uvedlo, že navenek působila celá rodina spořádaně.

Podle obžaloby má otec dětí patologicky strukturovanou osobnost v podobě narcistické poruchy, což u soudu potvrdili znalci z oboru psychiatrie a psychologie. Podle psychologa Michala Perničky trpí egocentrickými rysy, přecitlivělostí a snaží se prosazovat vlastní potřeby. Útok na děti považuje znalec za impulsivní reakci obžalovaného. Trest odnětí svobody by však podle něj měl muž zvládnout.

Po tragédii útočníka převezl vrtulník do olomoucké nemocnice. Loni v říjnu rozhodl soud o jeho vazbě, v níž se muž neúspěšně pokusil oběsit.