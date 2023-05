Soud uložil 73letému Adolfu Hlubikovi za vraždu v Olomouci doživotní trest

Olomouc - Olomoucký krajský soud dnes uložil doživotní trest vězení třiasedmdesátiletému Adolfu Hlubikovi za vraždu pracovnice herny v Olomouci. Senior při loupežném přepadení loni v květnu střelil ženu do hlavy. V nemocnici bojovala deset měsíců o život, letos v březnu zraněním podlehla. Hlubik je recidivista, který strávil téměř 50 let života za mřížemi. Na kontě má loupeže, vyhrožování se zbraní i pobodání, v roce 1983 byl souzen také za vraždu spoluvězně v Leopoldově, tehdy dostal 21 let. Doživotní trest navrhoval i žalobce, resocializaci muže znalci vyloučili.

Důchodce podle obžaloby vstoupil do herny na Masarykově třídě loni 20. května. Na pracovnici vytáhnul revolver, který odcizil svému vnukovi, a se slovy "Vážená, navalte 20.000, nebo jste mrtvá, to vám říkám já", žádal po ženě peníze. Po slovní potyčce, kdy se žena snažila uchopit zbraň a následně usedla do židle, ji z bezprostřední blízkosti střelil do hlavy, uvedl soudce Petr Sušil v rozsudku. Podle soudce šlo o chladnokrevnou popravu, muž projevil absolutní bezohlednost a neúctu k lidskému životu.

Muž poté z místa odešel, zbraň ukryl v blízkostí vysokoškolských kolejí. Hlubik čin nepopíral, tvrdil však, že do herny nepřišel vraždit, mířil prý do ramene. Minutí střely zhruba o čtvrt metru hájil tím, že špatně vidí, podle žalobce i soudce jde však o účelové tvrzení.