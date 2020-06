Soud udělil výjimečný trest muži za vraždu expřítelkyně

Hradec Králové - Krajský soud v Hradci Králové dnes poslal na 24 let do věznice se zvýšenou ostrahou muže za loňskou vraždu jeho bývalé přítelkyně v Broumově na Náchodsku. Výjimečný trest mu uložil za to, že ženu podle žaloby uškrtil, neboť proti němu v jiném případu svědčila na policii. Státní zástupkyně i obhájkyně si nechaly lhůtu na odvolání. Vyplývá to z rozsudku, který má ČTK k dispozici.

Muž ženu podle spisu napadl v jednom z bytů v Broumově loni 17. listopadu a oběma rukama ji rdousil do okamžiku, kdy přestala jevit známky života. V době činu byl obžalovaný opilý, skutek si ale rozmyslel. Zabití ženy minimálně několik týdnů zvažoval, aby se jí pomstil, že proti němu svědčila v případu vyhrožování. Ženě to i otevřeně řekl, uvádí se ve spisu.

Obžalovaný byl podle webu v minulosti několikrát trestně stíhán a odsouzen. Kvůli závislosti na alkoholu se před lety neúspěšně léčil.