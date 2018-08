Brno - Vrchní soud v Olomouci se musí znovu zabývat námitkou podjatosti zlínské soudkyně Ivety Šperlichové. Rozhodl o tom dnes Ústavní soud. Stížnost k němu podal Ladislav Lebánek, kterého Šperlichová odsoudila za nelegální výrobu cigaret. Muž ji ještě před odsouzením zpochybnil poté, co se na internetu objevila tajná nahrávka, na níž soudkyně například kriticky hovoří o některých advokátech a také sprostě nadává. Soudy ve Zlíně ani Olomouci v minulosti námitce nevyhověly.

Mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková novinářům řekla, že Vrchní soud v Olomouci bude muset námitku podjatosti znovu projednat a musí k tomu použít předmětnou nahrávku, kterou předtím nepoužil. Neznamená to však precedentní rozhodnutí a nelze v každém dalším procesu používat tajně pořízené nahrávky, vždy je podle Sedláčkové potřeba pečlivě zvážit okolnosti každého případu.

Ústavní soud konstatoval, že soudy nižších stupňů porušily práva stěžovatele na zákonného a nepodjatého soudce garantovaná v Listině základních práv a svobod. Proto Ústavní soud rozhodnutí soudu nižšího stupně zrušil. Soudce zpravodaj Josef Fiala uvedl, že nelze upřít převahu veřejného zájmu na uplatnění informací v trestním řízení před ochranou soukromí předsedkyně senátu, pokud jde o její tvrzení, která mohou vyvolat pochybnosti o nepodjatosti.

Nahrávka z neveřejné porady soudního senátu se objevila loni, není ale jasné, kdo ji pořídil. Šperlichová na ní kriticky mluví o chování některých advokátů a účastníků řízení a pochvaluje si souzení před listopadem 1989, kdy podle ní všichni měli úctu k soudu a chodili k němu a jednání bylo rychlé.

Na základě toho Lebánek podal námitku podjatosti, podle něj Šperlichová nazvala jeho advokáta "blbečkem". Zlínská pobočka krajského soudu ale Šperlichovou z projednávání případu nevyloučila. Odůvodnila to také tím, že výroky nejsou komentářem ke konkrétní kauze a že nahrávka byla pořízena nezákonně, protože o tom soudkyně nevěděla. Šlo prý o výroky vyvolané psychickou zátěží plynoucí ze zhoršení chování lidí k soudu.

Podobně rozhodl i Vrchní soud v Olomouci. Podle něj Lebánek nedoložil, kdo a kde záznam pořídil, proto soud nemůže k výrokům Šperlichové přihlížet. Upozornil také na to, že existují pochybnosti o pravosti záznamu a chybí souhlas zachycených, takže nahrávku nelze jako důkaz použít. V tom se s ním ale Ústavní soud neztotožnil a nahrávku jako důkaz připustil. Podle Fialy soudkyně ohledně pravosti záznamu nebo jeho případných změn neuplatnila žádnou oponenturu, přestože k tomu měla prostor.

Ústavní soud nemůže hodnotit obsah nahrávky. Přesto podle jeho názoru pejorativní vyjádření na adresu obhájce stěžovatele opodstatňuje závěr, že přinejmenším z hlediska objektivního testu nelze předsedkyni senátu považovat za nestrannou, což postačuje ke zrušení napadeného usnesení vrchního soudu.

Senát v čele se Šperlichovou uložil v červnu Lebánkovi 5,5 roku vězení za nelegální výrobu cigaret. Potrestal i další aktéry. Pokud by Vrchní soud v Olomouci naznal, že Šperlichová byla podjatá, mohl by to Lebánkův advokát uplatnit v dalších procesních krocích. Rozhodnutí o vězení je zatím totiž nepravomocné.