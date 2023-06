Soud se zastal ČT a uvedl, že šíření informací je pro demokracii životní nutnost

Brno - Nejvyšší soud (NS) se zastal České televize (ČT) ve sporu se společností Penta Investments kvůli reportáži o developerském projektu u Masarykova nádraží v Praze. Soud zdůraznil, že šíření informací, myšlenek a názorů je pro demokracii "životní nutností", a to včetně těch, které se aktérům událostí nemusí zamlouvat. Spor se nyní vrací k Vrchnímu soudu v Praze, zjistila ČTK z rozsudku na úřední desce.

Penta v žalobě poukazovala na to, že televize zasáhla do její dobré pověsti, když v roce 2017 v pořadu "Nedej se plus" zveřejnila také informace, které s popisovaným developerským projektem nesouvisely. Šlo například o tvrzení, že Penta byla na Slovensku podezřelá z účasti na korupčním skandálu Gorila, že spoluzakladatel Penty Marek Dospiva byl "vyšetřován protikorupční policií" nebo že Penta má obchodní vazby na Čínu. Pražské soudy dospěly k závěru, že pro zveřejnění informací nebyl rozumný důvod, že poškozují pověst společnosti a že televize vybočila z mezí svobody projevu.

Nejvyšší instance nyní zaujala odlišný postoj. "Ochrana pověsti právnické osoby nesměřuje k tomu, aby bylo možno o dotčené osobě uveřejňovat pouze takové informace, které tato osoba považuje za pro sebe pozitivní či pochvalné, respektive aby uveřejnění některé negativní (avšak nikoli nepravdivé) informace snad muselo být nezbytně doplňováno více či méně související chválou této osoby," stojí v rozsudku.

Městský soud v Praze televizi v roce 2020 nařídil, aby se omluvila. Vrchní soud, který teď musí rozhodovat znovu, ještě doplnil povinnost odstranit z internetu sporné části reportáže. Televize v dovolání k NS uváděla, že v reportáži nevybočila z mezí svobody projevu ani z obecně uznávaných pravidel slušnosti. Reportáž reagovala na veřejnou debatu o urbanistickém rozvoji centra Prahy a připomínala některé související aktivity Penty.

NS se ztotožnil s argumenty televize a odkázal při tom na svá starší rozhodnutí, která se vztahují k činnosti médií a svobodě projevu. Informace, které televize zveřejnila, nebyly podle NS manipulativní, zkreslující ani zveličené. Souvisely s podnikatelskými aktivitami Penty. "Nelze tak uzavřít, že by se jednalo o informace v kontextu věci nepatřičné, resp. že by byly primárně motivované právě záměrem žalované hanobit žalobkyni," uvedl NS.

Soud připomněl, že tématem reportáže byla výstavba velkého developerského projektu v centru Prahy, jejíž historické jádro je chráněné jako městská památková rezervace a je zapsané v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. "Nepochybně pak takováto výstavba představuje, a to i vzhledem k samotné poloze předmětných nemovitostí, věc veřejného zájmu," zdůraznil soud.

"Tím spíše pak platí, že součástí diskuse o takové věci veřejného zájmu může být uvedení i takových (pravdivých) informací, které nemusí být dotčenou osobou vnímány pozitivně, nýbrž může se jednat i o informace, které se z jejího pohledu mohou jevit jako nepříjemné nebo zraňující, což v poměrech projednávané věci může zahrnovat též uveřejnění informací z širšího rámce hospodářských (kontroverzně vnímaných) aktivit žalobkyně," stojí v rozsudku NS.

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založena v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, realitním developmentu a médiích. Působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě. V okolí Masarykova nádraží plánuje investovat miliardy korun. Investiční skupině Penta také patří mediální dům Vltava Labe Media, která vydává nejvýznamnější regionální periodika v ČR (Deník) a řadu lifestylových časopisů.