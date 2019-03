Krajský soud v Brně se 5. března 2019 začal zabývat potyčkou před základní školou v brněnských Žabovřeskách. Z pokusu o vraždu a výtržnictví se zpovídal Zdeněk Polák, který loni v březnu vedl do školy své dítě na plavání a dostal se do sporu s trenérem Petrem Haškem (na snímku). Polák měl legálně drženou zbraň, podle obžaloby ji použil proti trenérovi, ale netrefil jej. Trenér pak Poláka odzbrojil a postřelil, také on se bude ze svého jednání zpovídat v samostatném procesu.

Krajský soud v Brně se 5. března 2019 začal zabývat potyčkou před základní školou v brněnských Žabovřeskách. Z pokusu o vraždu a výtržnictví se zpovídal Zdeněk Polák, který loni v březnu vedl do školy své dítě na plavání a dostal se do sporu s trenérem Petrem Haškem (na snímku). Polák měl legálně drženou zbraň, podle obžaloby ji použil proti trenérovi, ale netrefil jej. Trenér pak Poláka odzbrojil a postřelil, také on se bude ze svého jednání zpovídat v samostatném procesu. ČTK/Šálek Václav

Trenér pak Poláka odzbrojil a postřelil, také on se bude ze svého jednání zpovídat v samostatném procesu. Polák dnes připustil, že se s trenérem pohádali a nadávali si. Důvody nejsou zcela jasné. Polák se podle svých slov jen snažil, aby vrátná vpustila dítě do budovy školy, pak ale proti němu vyšel trenér v "bojovém postoji".

Polák tvrdí, že začal ustupovat směrem na náměstí Svornosti a nejprve střílel pouze do vzduchu. "Nechtěl jsem jej usmrtit ani zranit, nemířil jsem na něj, se zbraní umím manipulovat, chodil jsem na střelnici a kurzy, kdybych pojal ten úmysl, nenechal bych ho ani k sobě přijít," uvedl Polák. Pro účely svého výslechu si přinesl maketu zbraně a fotopříběh, který měl demonstrovat jeho verzi událostí.

Trenérova verze je jiná. Chlapec podle něj do školy nemohl, protože tam ještě nebyla vedoucí jeho kurzu, otec to ale špatně nesl, před budovou křičel a sprostě nadával. Trenér mu nakonec řekl, že si nepřeje, aby s chlapcem dále tréninky navštěvovali, poté prý Polák vytáhl zbraň. "Nejdřív střelil do vzduchu, pak namířil na moji hlavu a vystřelil znovu," řekl trenér.

Pak se oba muži začali přetahovat a prát. Za nejasných okolností Polák ještě znovu vystřelil, ale nakonec to byl on, kdo utrpěl vážná zranění, trenér měl fyzickou převahu a zmocnil se zbraně. Trenér tuto část události nechtěl dnes soudu popsat s tím, že je předmětem samostatné obžaloby namířené proti němu.

Záchranáři Poláka odvezli do nemocnice v kritickém stavu. Trenéra policisté na místě zadrželi, nikdo další zraněn nebyl.

"Přiznávám, že jsem se choval vulgárně, myslel jsem, že když mám zaplacený kurz plavání, mám právo, aby mého syna pustili do školy. Stydím se za to," řekl Polák. Už měsíc před střelbou měl ve škole konflikt kvůli tomu, že musel na syna čekat venku před budovou. Vrátnou podle svých slov nazval cvičenou opicí a starou škatulí. Úmysl ublížit trenérovi ale popřel. "Byl to on, kdo mě honil a kdo na mě útočil," zdůraznil Polák.

"Šel jsem po té zbrani, chtěl jsem mu ji sebrat," řekl trenér. Prý se bál, že ozbrojený rodič oblečený v maskáčích a vysokých kanadách by mohl ohrozit i další lidi a děti u školy. "Měl jsem strach, aby to nebyl nějaký terorista," uvedl. Soud bude pokračovat v projednávání kauzy 24. dubna, vyslechne svědky.

Třiatřicetiletému vývojáři a konzultantovi Polákovi hrozí za pokus o vraždu až 18 let vězení. Obžalobě u soudu bude čelit i trenér, jehož případ však soud otevře později. Za pokus o zabití mu v krajním případě bude hrozit desetiletý trest.