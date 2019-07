Soud rozhodne ve sporu o Saudkův komiks Muriel a andělé

Ilustrační foto - Manželka kreslíře Káji Saudka Johana vystoupila 11. února v Praze na tiskové konferenci k policejnímu zabavení originálu komiksu Muriel a andělé na předaukční výstavě. Komiks měl být za několik dní dán do aukce s vyvolávací cenou 5,9 milionu korun. Pokud by se nenašel zájemce o celý komplet 131 stran, měl být soubor rozprodáván po jednotlivých listech.

Praha - Pražský městský soud dnes rozhodne o odvoláních ve sporu o vlastnictví originálu komiksu Muriel a andělé. Dílo kreslíře Káji Saudka a scénáristy Miloše Macourka v roce 2013 koupil od pražské Galerie Moderna za 2,5 milionu korun sběratel Tomáš Šmídek. Příbuzní a přátelé Saudka tvrdí, že byl komiks Saudkovi před desítkami let odcizen. Obvodní soud pro Prahu 8 v lednu nepravomocně rozhodl, že komiks patří Saudkovým dědicům. Odvolací senát případ projednal před týdnem, na rozhodnutí se ale neshodl. Jednání proto odročil.

Originál komiksu byl v roce 1969 předán nakladatelství a pak tiskárně. Kvůli začínající normalizaci ale za komunistického režimu nevyšel. Osud originálu nebyl po desítky let znám, komiks byl vydán až v roce 1991 díky nalezení původních tiskařských štočků.

Z dokazování u obvodního soudu vyplynulo, že originál byl desítky let v bytě Jiřího Helmicha, který kdysi pracoval v tiskárně. Jeho příbuzní u soudu řekli, že muž tvrdil, že komiks od Saudka dostal jako záruku za půjčení peněz. Saudkovi přátelé ale uvedli, že kreslíř považoval originál za ukradený a popíral, že by dílo někomu dal. Po Helmichově smrti příbuzní prodali komiks v roce 2013 Galerii Moderna, od které pak dílo koupil Šmídek.

Kája Saudek zemřel v roce 2015 ve věku 80 let v motolské nemocnici v Praze. V nemocnici byl kreslíř od roku 2006, kdy upadl do komatu poté, co mu v krku zaskočilo sousto.