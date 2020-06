Soud rozhodne v kauze dalších údajných odběratelů Březinova lihu

Ilustrační foto - Radek Březina (uprostřed) přichází jako svědek ke Krajskému soudu ve Zlíně, který pokračoval 21. ledna 2020 v projednávání případu jeho matky Marie Březinové a Antonína Dospivy. Za zpronevěru, podvod a pokus o poškození věřitele a účastenství na nich jim hrozí až deset let vězení.

Ilustrační foto - Radek Březina (uprostřed) přichází jako svědek ke Krajskému soudu ve Zlíně, který pokračoval 21. ledna 2020 v projednávání případu jeho matky Marie Březinové a Antonína Dospivy. Za zpronevěru, podvod a pokus o poškození věřitele a účastenství na nich jim hrozí až deset let vězení. ČTK/Glück Dalibor

Olomouc - Olomoucký krajský soud by dnes měl vynést rozsudek v případu Pavla a Petra Hemžských, údajných dalších odběratelů nelegálního lihu od šéfa takzvané lihové mafie Radka Březiny. Otec se synem podle státního zástupce do své likérky v Hlubočkách u Olomouce přivezli 346.000 litrů nezdaněného lihu, škoda na daních je vyčíslena na 88 milionů korun. Obžaloba stojí na výpovědi Březinova bratra Tomáše. Hemžští vinu popírají. Rozsudek měl padnout již na konci května, starší z obžalovaných se však omluvil ze zdravotních důvodů.

Podle obžaloby muži v letech 2006 až 2010 a poté v květnu 2012 nakoupili od Radka Březiny přes jeho firmu Morávia-Chem statisíce litrů nelegálního lihu a z toho dále vyráběli lihoviny, aniž odvedli spotřební daň. Hemžští podle žalobce pomáhali lihovému bossovi Radkovi Březinovi také zamést stopy po odhalení jeho skladu v bývalých olomouckých sladovnách. Oba muži to popřeli. Podle nich nebylo technicky možné, aby jejich likérka zpracovala na své výrobní lince takové velké množství lihu, jak tvrdí obžaloba. O nelegální činnosti Březinových prý nic nevěděli.

V kauze odběratelů Březinova nelegálního lihu u stejného soudu nedávno padl rozsudek v jiném případu a to u Mariana Ryšky z Opatovic na Přerovsku. Soud mu uložil za krácení daní šest let vězení. Během pěti let si nechal podle rozsudku od Radka Březiny dovézt nejméně 32.000 litrů lihu, škoda na daních byla vyčíslena na 8,5 milionu korun.

Samotní členové takzvané lihové mafie v čele s Radkem Březinou jsou již pravomocně odsouzeni, Březina dostal 13 let. Podle rozsudku dodali na trh desítky milionů litrů nezdaněného lihu se škodou na daních dosahující 5,6 miliardy korun. Po odhalení mafie se začaly postupně odkrývat i případy jejich jednotlivých odběratelů, někteří z nich si již odpykávají mnohaleté tresty.