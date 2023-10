Soud pustil z vězení gurua Járu a jeho spolupracovnici odsouzené za znásilnění

Zlín/Brno – Brněnský krajský soud propustil z vězení Jaroslava Dobeše alias gurua Járu a jeho spolupracovnici Barboru Pláškovou. Odsouzeni byli za znásilnění. ČTK to potvrdila mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová. Dvojice podle ní byla propuštěna z vězení ve středu. Dobeš trest vykonával v plzeňské věznici na Borech, jeho propuštění dnes ČTK potvrdil mluvčí věznice Martin Černý. Vyjádření zástupců krajského soudu ČTK zjišťuje. Podle informací České televize soud oběma započítal čas strávený ve vazbě ve filipínském detenčním zařízení do doby trestu.

"Propuštění můžu potvrdit. Vždycky to je z rozhodnutí soudu. Když nám přijde příkaz k propuštění, tak musíme konat," řekla ČTK Prunerová.

Soudy v minulosti poslaly Dobeše za znásilnění klientek esoterické školy na 5,5 roku do vězení, Plášková měla za mřížemi strávit pět let. Rozhodovaly v nepřítomnosti obou obžalovaných, kteří několik posledních let strávili v detenčním zařízení na Filipínách. V zemi žádali o náboženský azyl. Policie eskortovala uprchlého Dobeše z Filipín zpět do České republiky v první polovině letošního srpna, Pláškovou o dva týdny později.

Zakladatele esoterické školy Poetrie poslaly soudy do ve vězení za znásilnění svých klientek metodou takzvaného odháčkování. Poté, co opustil ČR, po něm pátral i Interpol. V roce 2015 ho s Pláškovou zatkli příslušníci filipínské imigrační policie, načež oba usilovali o náboženský azyl. Finální rozhodnutí o deportaci trvalo úřadům na Filipínách přes sedm let, protože dvojice využila všech možností soudního přezkumu.

Dobešova škola nabízela semináře jógy, tantry, astrologii nebo práce s energií. V komunitě byl muž známý nejen jako guru Jára, říkalo se mu také Óm nadsamec. Podle pravomocného rozsudku znásilňoval s přispěním Pláškové své klientky v letech 2004 až 2007. Tvrdil jim, že jejich všemožné problémy způsobují háčky, které v nich zanechali bývalí sexuální partneři. Na různých seminářích proto dívky takzvaně odháčkovával. Plášková podle soudu přivedla dívky do stavu bezbrannosti a Dobeš s nimi souložil. Některé ženy poté trpěly posttraumatickou stresovou poruchou.

Stíhání v kauze Poetrie začalo v roce 2012. Zlínská pobočka brněnského krajského soudu původně uložila Dobešovi deset let vězení a Pláškové 9,5 roku. Po zásahu odvolacího soudu napodruhé potrestala dvojici 7,5 lety vězení, vrchní soud pak ale Dobešovi snížil trest na 5,5 roku a Pláškové na pět let vězení. Následně justice uznala dvojici vinnou ještě z dalších šesti znásilnění, tresty už jim ale nenavýšila. Veškerá soudní jednání se uskutečnila v nepřítomnosti uprchlé dvojice.