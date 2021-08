Soud projedná žalobu Babiše na černošický úřad, jednání nařídil na 8. října

Praha - Krajský soud v Praze nevyhověl návrhu černošického úřadu, který žádal zamítnutí žaloby, jíž se premiér Andrej Babiš (ANO) domáhá zastavení svého přestupkového řízení ohledně střetu zájmů. Jednání nařídil na 8. října, kdy začínají sněmovní volby. Dnes to uvedl server iROZHLAS.cz. Radnice v Černošicích u Prahy vede s předsedou vlády řízení kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra.

Babiš podal v polovině května žalobu na ochranu před nezákonným zásahem. Městský úřad následně navrhl zamítnutí žaloby. Souhlasil také s tím, aby soud rozhodl bez nařízení veřejného jednání. Premiér ale podle serveru zaslal soudu stanovisko, že na podané žalobě trvá.

Černošický úřad, který je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije, vede s Babišem řízení na základě podnětu podaného protikorupční organizací Transparency International. Babiš odmítá, že by ovládal média, a porušoval tak zákon. Uvádí, že vložením Agrofertu do svěřenských fondů ztratil vliv na holding i na všechny společnosti, které jsou do něj začleněné.

Městský úřad v předchozím obdobném řízení uložil Babišovi v roce 2019 pokutu 200.000 korun. Středočeský krajský úřad jako odvolací orgán však řízení zastavil, střet zájmů se podle něj neprokázal. Letos v lednu se ale na černošický úřad opět obrátila Transparency International s tím, že disponuje ve věci novými důkazy. Černošice proto zahájily nové přestupkové řízení, které chce nyní premiér zastavit soudní cestou. Argumentuje právní zásadou, podle níž nelze o stejné věci rozhodovat dvakrát.

Počátkem srpna úřad informoval, že řízení nebude kvůli podané žalobě přerušovat. Žaloba nemá odkladný účinek, a bylo tak na úvaze žalovaného úřadu, zda bude v řízení pokračovat, či zda vyčká na výsledek soudního řízení.