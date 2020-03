Soud projedná odvolání lékaře proti odsouzení za plánování vražd

Praha - Pražský vrchní soud dnes projedná odvolání lékaře Jaroslava Bartáka, který si má podle nepravomocného rozsudku odpykat dalších osm let vězení za plánování vražd a vydírání. Barták je na 12 let za mřížemi kvůli sexuálnímu obtěžování svých asistentek. Právě ve věznici měl podle obžaloby ze msty připravovat vraždy kněze, advokáta a bývalého šéfa vojenské tajné služby.

Obžaloba tvrdí, že Barták plánoval trestnou činnost na podzim 2013 v liberecké věznici. Vydíráním chtěl údajně získat přes 80 milionů korun a využít je k útěku z vězení za pomoci vrtulníku. Jeho spoluvězeň to však ohlásil tehdejšímu šéfovi pražské mordparty, a tak se o věci dověděla policie. Spoluvězni se navíc podařilo Bartáka nahrát.

Lékař odmítá, že by se dopustil něčeho nezákonného. Hájí se tím, že o svých plánech mluvil ve vězeňských debatách, které nemyslel vážně. Podle něj jde o spiknutí proti jeho osobě.

Liberecký krajský soud řešil případ třikrát. Napoprvé Bartáka potrestal 18 lety, verdikt ale zrušil vrchní soud. Podruhé mu uložil 15 let, odvolací soud trest snížil na osm let a Nejvyšší soud ho zrušil. Potřetí uložil osm let odnětí svobody. Veřejné odvolací zasedání se bude na základě Bartákovy žádosti konat bez jeho přítomnosti.