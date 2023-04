Soud přiznal Vorlíčkové dalších 840.000 korun za stíhání v kauze opencard

Praha - Bývalá pražská radní pro informatiku Eva Vorlíčková dostane od státu přes 840.000 korun s úroky jako odškodné za obhajobu a ušlý zisk kvůli trestnímu stíhání v kauze opencard. Dnes o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud. Žena žádala jako náhradu škody za nemajetkovou újmu přes pět milionů korun. Tvrdila například, že kvůli kauze nebyla znovu zvolena do funkce radní. Vorlíčková už dříve vysoudila zhruba půl milionu korun.

Soud uznal, že obhajoba v případu byla náročná. Prvoinstančním soudem přiznaných 21.000 korun navýšil o dalších zhruba 681.000. Na rozdíl od obvodního soudu, který ženě nepřiznal žádný ušlý zisk, pak uvedl, že Vorlíčková opravdu musela strávit zhruba 640 hodin nad svojí obhajobou a po tento čas nemohla pracovat. Měla by za to od státu dostat zhruba 140.000 korun.

"Že nebyla žalobkyně zvolená do funkce radního kvůli stíhání je pouze hypotetická domněnka," uvedl však právní zástupce ministerstva spravedlnosti. Na radnici byla podle něj v době voleb už jiná politická situace. Odvolací senát mu dal za pravdu. Vorlíčkové v tomto ohledu žádné odškodnění nepřiznal.

Vorlíčková čelila stíhání od roku 2013, a to společně s bývalými pražskými primátory Bohuslavem Svobodou (ODS) a Tomášem Hudečkem (TOP 09) a s dalšími radními. Policie jim kladla za vinu to, že o rok dříve neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k městské kartě opencard, když jednomyslně schválili navazující kontrakty. Pražský městský soud nejprve radní dvakrát uznal vinnými. Až po výměně předsedy senátu Alexandra Sotoláře, který manipuloval s protokoly z jednání, soudy Vorlíčkovou i zbylé obžalované v roce 2020 osvobodily. Podle konečného verdiktu nerozhodli radní svévolně, ale na základě odborných stanovisek.

Vorlíčková už od státu vysoudila půlmilionové odškodné za nemajetkovou újmu, Nejprve jí ministerstvo spravedlnosti dobrovolně vyplatilo 344.000 korun, soudně se pak domohla dalších 156.000 korun.

Obvinění radní se hájili tím, že opencard byla dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak. Schválení smluv jim navíc doporučila hodnotící komise.

Vorlíčková v minulosti ostře zkritizovala jak Sotoláře, tak původní dozorující státní zástupkyni Dagmar Máchovou. Jejich postup označila za zvěrstvo. V souvislosti s kauzou opencard získala bývalá radní cenu za odvahu od Nadačního fondu proti korupci - mimo jiné za to, že právě na základě jejích informací se přišlo na manipulování s protokoly z hlavního líčení. Kárný senát následně soudce Sotoláře odvolal z funkce předsedy senátu, talár mu však ponechal. Neprokázalo se totiž, že by do protokolů zasahoval ve snaze poškodit obžalované.