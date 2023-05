Soud připustil vydání tzv. vora v zakoně do USA, Gruzie i Kazachstánu

Praha - Vydání gruzínského občana Polada Omarova do USA, Gruzie i Kazachstánu je přípustné. Dnes o tom rozhodl Městský soud v Praze. Protože si muž nepodal stížnost, je rozhodnutí pravomocné. O tom, do které země bude Omarov vydán, rozhodne ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Spojené státy označují Omarova za takzvaného vora v zakoně, tedy vysokou autoritu v prostředí zločineckých skupin. USA podle dřívějších informací médií žádají o jeho vydání kvůli podezření, že byl součástí spiknutí s cílem zavraždit íránsko-americkou novinářku a aktivistku Masíh Alínežádovou.

Přípustnost vydání do Spojených států odůvodnil soudce Tomáš Kubovec tím, že stíhání v zemi nemá politický charakter, Omarovi navíc nehrozí trest smrti. V případě Gruzie zdůvodnil soud usnesení tím, že muž do země být vydán chce a je jejím občanem. U Kazachstánu zmínil, že ačkoli se v zemi porušují lidská práva, byla podle něj česká strana ujištěna, že u Omarova porušena nebudou. Soud se nezabýval otázkou viny, ale pouze toho, zda je možné muže do zemí vydat.

Státní zástupkyně Hana Andělová navrhovala, aby soud umožnil vydání Omarova do všech tří zemí, právník muže nesouhlasil jen s vydáním do USA. Omarova soud vyslechl prostřednictvím videokonference. Muž odmítl, že je zločincem, uvedl, že pokud ho Česko do Spojených států vydá, "pošle ho na smrt". Stíhání si podle něj objednali jeho nepřátelé. Proti rozhodnutí se ale neodvolal, požádal jen, aby byl proces urychlen.

Čeští policisté zadrželi Ázerbájdžánce s gruzínským občanstvím na základě mezinárodního zatykače na začátku ledna letošního roku. Od té doby je muž ve vazbě. Americké ministerstvo spravedlnosti následně informovalo o tom, že tamější prokurátoři obvinili tři členy východoevropské zločinecké organizace s vazbami na íránskou vládu ze spiknutí s cílem zavraždit Alínežádovou.

Aktivistka, která žije v New Yorku, je dlouholetou kritičkou íránských zákonů o zahalování hlavy. Na sociálních sítích opakovaně propagovala videa, na nichž ženy v Íránu tyto zákony porušují. Zmařené spiknutí bylo podle amerických úřadů podporované Teheránem. V Gruzii je viněn například z vraždy, organizovaného vydírání či zničení majetku, v Kazachstánu například z pokusu o únos nebo vytvoření organizované zločinecké skupiny.

Server investigace.cz v minulosti uvedl, že Omarov je šéfem jedné z větví ruskojazyčné mafie, jenž spolu se svou zločineckou skupinou terorizoval velkou část ázerbájdžánské enklávy v Rusku a Ukrajině.

Vydání do cizího státu povoluje ministr spravedlnosti, může tak ale udělat pouze v případě, že soudy vydání pravomocně povolí. Názorem soudů se ministr řídit nemusí.