Přerov - Před přerovským soudem dnes stanul třicetiletý Lukáš Černošek obžalovaný z usmrcení z nedbalosti kvůli smrtelnému napadení ročního dítěte psem v přerovské části Předmostí. Tragédie se stala loni v prosinci, chlapec zemřel na místě. Muž v osudnou chvíli zůstal se svým psem, křížencem argentinské dogy a stafordšírského teriéra, a třemi dětmi v pokoji bytu sám. Neštěstí se stalo ve chvíli, kdy dítě zatahalo psa za ocas. Podle žalobce nezajistil Černošek jeho dozor a nezajistil jeho řádný výcvik. Soud jednání odročil na 22. ledna příštího roku kvůli předvolání znalce.

Neštěstí se stalo v třípokojovém bytě na panelovém sídlišti v Předmostí u babičky napadeného chlapce. V osudnou chvíli byl Černošek v obývacím pokoji se psem a dětmi sám. Jeho přítelkyně, sestra matky napadeného chlapce, se sprchovala a babička byla v kuchyni. "Ve chvíli, kdy muž vstal z křesla a chtěl si jít zakouřit, pes s dominantní povahou po zatáhání chlapcem za ocas, dítě napadl. Opakovaně ho kousl do lebky a silně trhl, způsobil mu masivní zranění hlavy, dítě bezprostředně zemřelo na místě," uvedl žalobce David Pivoda.

Černošek dnes u soudu uvedl, že jej tragédie mrzí a denně na ni myslí. Odmítl však, že by psa necvičil a nezajistil jeho výchovu, podle něj byl pes "splachovací" a s dětmi vyrůstal. Přiznal však, že napadené dítě psa často obtěžovalo, píchalo ho do očí, tahalo za ocas i za varlata. Roční chlapec sestry jeho přítelkyně se v bytě ocitl ve chvíli, kdy se prý vrátil z venčení. Nechala ho tam na hlídání jeho matka. "Vůbec nevím, jak se to odehrálo. Otočil jsem se ve chvíli, kdy děti zakřičely a já viděl malého, jak leží na zemi. Zavolal jsem záchranku a odvedl děti do kuchyně. Přítelkyně byla v šoku," vypověděl Černošek. Doplnil, že psa chtěli po incidentu utratit, nyní se nachází v karanténě v psím útulku.

Podle babičky se neštěstí stalo ve chvíli, když si sedla v kuchyni. "Vzala jsem chlapce do náruče, letěla jsem do koupelny a přiložila ručník k ráně," uvedla. "Ty děti samy nebyly, v životě bychom si nedovolili, abychom děti zavřeli se psem. Byla jsem na to velice opatrná," uvedla žena. Řekla, že pes obžalovaného poslouchal. Kvůli tragédii jsou nyní v rodině problémové vztahy. "Musela jsem od dcery poslouchat, že jsem vrah," dodala. Podle matky dítěte chlapec zřejmě psa vyprovokoval. Dodala, že dítě bylo velmi aktivní.

Obžalovaný se u soudu hájil tím, že pes byl bezproblémový a běžně k nim chodili domů příbuzní i známí s dětmi. Otec napadeného dítěte tvrdil, že pes nebyl příliš vychovaný. Přiznal ale, že ho chlapec tahal, ale zvíře si to prý nechalo líbit. Psa prý obtěžovali dříve i dospělí. "Dospělí ho cvrnkali do kulí, ostatní se tomu chlámali. Chlapec poté psa zatahal za varlata. Tehdy jsme u toho byli celá rodina, už nevím, jak jsme reagovali," uvedl otec.

Muži za usmrcení z nedbalosti hrozí až šest let vězení. Případ vyšetřovali policisté půl roku, zpočátku nevyloučili, že se počet obviněných rozšíří, nakonec obvinili pouze Černoška. Policisté si kvůli objasnění tragédie vyžádali také znalecké posudky.