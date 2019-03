Praha - Za loňskou surovou vraždu devatenáctiletého muže v Bitozevsi na Lounsku půjdou Tomáš Pavlis a Adam Kužel na 23 a 22 let do vězení. Výjimečné tresty jim dnes potvrdil pražský vrchní soud. Mladíci muže ubili baseballovou pálkou, poté ho ještě posekali a pořezali mačetou. Vražda byla podle soudu obzvláště brutální, trestní senát nenalezl pro Pavlise ani Kužela téměř žádné polehčující okolnosti.

Ústecký krajský soud uložil letos v lednu podle předsedy odvolacího senátu Jiřího Lněničky výjimečné tresty správně. "Závažnost zločinu je velmi vysoká," prohlásil soudce a odvolání Pavlise s Kuželem zamítl. Ve prospěch mladíků mluvil podle něj pouze jejich nízký věk, přitěžující okolnosti však převážily. "Nesmířili se pouze s usmrcením, ale došlo ke značné devastaci těla," uvedl. Již podle prvoinstančního soudu brutálnost vraždy značně převýšila hranici, za kterou se ukládá trest v běžné sazbě.

Vražda se stala loni v lednu. Tehdy devatenáctiletí Pavlis s Kuželem vylákali svého vrstevníka na odlehlé místo za Žatcem. Tvrdili mu, že potřebují náhradní díly do auta. Následně ho však zmlátili, spoutali a strčili do nákladového prostoru dodávky. Odvezli ho za mužem, kterému dlužil peníze.

Muž poslal dvojici se zbitým mladíkem do nemocnice nebo alespoň "na místo, kde ho někdo najde". Pavlis s Kuželem se ale obávali, že je jejich oběť nahlásí policii, a tak se rozhodli, že ho zabijí. Odvezli ho do lesa, kde ho umlátili baseballovou pálkou. Dále do něj řezali a sekali mačetou, což však podle znalce již bylo zbytečné. Pak ho zahrabali listím.

Pavlis i Kužel svalovali vinu jeden na druhého. I v odvoláních oba uvedli, že jednali pod vlivem svého spolupachatele. Soud jim však neuvěřil. Ani jejich lítost podle něj nebyla upřímná, po činu se totiž vraždou chlubili.