Soud potvrdil tresty za fotovoltaickou elektrárnu v Chomutově

Olomouc - Za podvod s fotovoltaickou elektrárnou v Chomutově si Antonín Kalaš z dodavatelské společnosti definitivně odpyká pětiletý trest. Podle obžaloby podepsal protokoly k elektrárnám jako podklady pro Energetický regulační úřad, přestože podle žalobce věděl, že nebyly hotové panely ani kabeláž. Vrchní soud však muži zrušil propadnutí části majetku. Odvolací soud rovněž potvrdil podmíněný trest pro revizního technika Jaroslava Bruna. Případ obou právnických osob, FVE AREA SUN a FVE SUN VIK 2, vrátil soud zpět na kraj.

"Myslíme si, že skutek obžalovaného Kalaše byl správně posouzen, jeho jednání je protiprávné. To, že jde o hlavního pachatele, je věc neoddiskutovatelná," uvel soudce Vladimír Hendrych. Pětiletý trest na spodní hranici trestní sazby je podle soudce na místě i s ohledem na to, že jde o hlavního pachatele. Kalašovi krajský soud uložil i propadnutí části majetku, podle vrchního soudu jde však o společné jmění manželů.

Tříletý trest s podmíněným odkladem na pět let si odpyká revizní technik Jaroslav Bruna, který podle žalobce vyhotovil v závěru roku 2010 revizní zprávy pro obě elektrárny. Uvedl v nich nepravdivé údaje o tom, že jsou v pořádku nainstalované solární panely, přestože nebyly nainstalované tisíce panelů. Bruna dříve u soudu uvedl, že revizi neprovedl a zprávy vystavil omylem. Přiznal, že v době vydání revizních zpráv v listopadu 2010 nebyly elektrárny hotové. "Bylo mi ale řečeno, že do konce roku budou dodělané," uvedl Bruna. Případ druhého revizního technika Stanislava Hrdiny dnes vrchní soud vyloučil k samostatnému projednání.

Zbylé dva muže z dodavatelské firmy, Jaroslava Kryma a Vladimíra Čimperu, již dříve krajský soud obžaloby zprostil. Proti tomu se dnes odvolal státní zástupce. "Jsou opomenuty důkazy spočívající v e-mailové korespondenci i ohledně jejich postavení, byli dostatečně seznámeni s problematikou související s činnost fotovoltaických elektráren i s jejich výkupními cenami," uvedl žalobce Petr Doležal. Podle něj každému obžalovanému vznikla povinnost informovat ERÚ o tom, že není elektrárna dostavěna, pode soudu však není zřejmé, z čeho žalobce tento závěr dovozuje. Podle soudu jeho odvolání není důvodné, a proto je zamítl.

Podle obžaloby se podvodné získání licencí týkalo dvou solárních elektráren v Chomutově, a to firem FVE AREA SUN a FVE SUN VIK 2. Krajský soud prvně jmenovanou firmu viny zprostil, druhou potrestal zákazem činnosti na deset let. Odvolací soud případ obou z nich vrátil kvůli doplnění důkazů zpět na krajský soud.

Výkupní cena za energii dodanou ze solárních elektráren do veřejné sítě byla do konce roku 2010 velmi příznivá, protože stát tak chtěl podpořit výrobu ekologické energie. K 1. lednu 2011 se ale snížila asi o polovinu. Některé elektrárny dostaly od ERÚ licenci pro zahájení provozu doslova v posledních hodinách roku 2010, čímž se dostaly ještě na výhodnou cenu. Později se ukázalo, že mnohdy nesplňovaly podmínky pro to, aby byly do ledna 2011 spuštěny. Soudy tak kvůli podvodům řešily řadu případů.