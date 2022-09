Soud potvrdil podmínky v dlouholeté kauze propagace neonacismu

Praha - Odvolací senát středočeského krajského soudu dnes potvrdil podmíněné tresty od devíti do 18 měsíců v kauze propagace neonacismu, která se u soudů projednává už 12 let. Sedm lidí uznal vinnými například z vylepování propagačních materiálů neonacistického Národního odporu (NO), organizování shromáždění či vedení webu Resistance Women Unity (RWU). Všichni vinu od počátku odmítali. Jeden z nich hned po skončení jednání avizoval, že bude podávat dovolání.

Skupině původně hrozily až osmileté tresty vězení, soudy ale zohlednily při ukládání trestů neúměrnou délku řízení. Podle předsedkyně odvolacího senátu Lucie Černé nelze skutky obžalovaných bagatelizovat, jde o závažnou trestnou činnost. Délku řízení však označila za nehoráznou. "Za této situace nemohl obvodní soud postupovat jinak," uvedla. Soudy uznaly všechny obžalované vinnými z podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka.

Soudy stíhání někdejších extremistů, mezi které patří například bývalý předseda pražské organizace rozpuštěné Dělnické strany (DS) Patrik Vondrák, expředseda krajské organizace DS na Vysočině Milan Hroch, členka strany Michaela Dupová nebo dlouholetý aktivista ultrapravicové scény Filip Vávra, už jednou kvůli délce řízení zastavily. Nejvyšší soud však toto rozhodnutí zrušil. Vondrákův případ následně soud vyloučil k samostatnému projednání, také ho potrestal podmínkou.

Obžaloba popsala čtyři skutky, které se týkaly například vylepování propagačních materiálů neonacistického Národního odporu ze 4. prosince 2008 v centru Prahy nebo organizování a pořádání shromáždění a pochodu 6. června 2009 v Jihlavě. Magistrátní úředník akci tehdy ukončil hned po jejím začátku. Byla nahlášena jako vzpomínkový pochod k uctění památky obětí druhé světové války. Skutečným účelem však bylo podle obžaloby uctění památky padlých vojáků wehrmachtu a vzdání cti příslušníkům SS.

Mezi další skutky patřilo vytvoření a zprovoznění webu Resistance Women Unity, což byla podle policie ženská odnož NO. Obžaloba přidala také pořádání koncertu takzvané white power music, který se odehrál v únoru 2009 v Srbech na Kladensku.

Soudy začaly kauzu řešit před 12 lety a na starost ji mělo několik trestních senátů. Obvodní soud podezřelé zprostil obžaloby v říjnu 2012, tehdy značně kritizoval práci policie, která vedla přípravné řízení a údajně nezajistila dostatečné důkazy. Proto prý soudu nezbyla jiná možnost než obžalované osvobodit. Rozsudek o rok později zrušil nadřízený soud.

V roce 2016 začal obnovený proces, který soud v roce 2018 v neveřejném jednání zastavil kvůli jeho přílišné délce. Usnesení potvrdil odvolací soud. Nejvyšší soud ale předloni rozhodl, že trestní řízení bude pokračovat. V rozhodnutí mimo jiné uvedl, že soudy budou muset v případě, že by obžalované uznaly vinnými, délku řízení do rozhodnutí zásadně promítnout.