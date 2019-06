Soud potvrdil podmínku policistovi, co napadl na služebně mladíka

Praha - Pražský městský soud dnes potvrdil tříletý podmíněný trest policistovi Janu Nekvapilovi, který na služebně uhodil zadrženého mladíka. Pravomocně ho odsoudil za zneužití pravomoci úřední osoby. Případ jeho kolegy Martina Koppa, který muži podle obžaloby také ubližoval, má znovu posoudit Obvodní soud pro Prahu 2. Incident se stal před více než třemi lety poté, co z Prahy odjela oficiální delegace čínského prezidenta.

"Prvoinstanční soud rozhodl v souladu s pokyny odvolacího senátu," prohlásil soudce Dušan Paška k části verdiktu, který se týkal Nekvapila. Zamítl odvolání policisty, který se podle svých slov trestného činu nedopustil, i státní zástupkyně, která požadovala ještě uložení zákazu činnosti. Podle předsedy odvolacího senátu totiž Nekvapil po odsouzení za úmyslný trestný čin stejně nebude moci u policie zůstat. Právní zástupce policisty uvedl, že zváží dovolání k Nejvyššímu soudu.

Koppa obvodní soud v únoru zprostil obžaloby. Neměl jiný důkaz než výpověď napadeného mladíka, kterou však označil za nevěrohodnou. S tím předseda odvolacího senátu ale nesouhlasí. "Poškozený neměl důvod, aby si vymyslel své napadení," prohlásil Paška. Podle něj se čin stal a nyní je na prvoinstančním soudu, aby posoudil, zda to byl trestný čin nebo kázeňský přestupek.

Napadený mladík dnešní rozhodnutí uvítal. Podle něj to ukazuje, že má smysl věřit, že žijeme v právním státě. Od policistů žádné odškodnění požadovat nebude.

Incident se stal v březnu 2016 poté, co z Prahy odjela oficiální státní delegace čínského prezidenta Si Ťin-Pchinga. Student na hlídku policistů a vojáků pokřikoval, že by se za tehdejší zásahy v souvislosti s návštěvou měli stydět. Policisté mladíka legitimovali a nakonec zadrželi a odvezli na služebnu v pražských Vinohradech. Podle obžaloby pak Nekvapil na policejním oddělení dal mladíkovi dvě facky, když seděl na židli se spoutanýma rukama za zády. To, že mladíka uhodil, je vidět na kamerovém záznamu.

Policista Kopp studentovi podle spisu později pouta sundal, začal ho škrtit a chtěl po něm, aby se už nikdy policistů neptal na důvody, proč má předložit občanský průkaz. Podle obžaloby mu dal také jednu facku. Napadl ho ale v jiné místnosti, kde nebyly kamery.