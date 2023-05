Soud potvrdil exposlanci Volnému dvouletou podmínku za poplašnou zprávu

Praha - Odvolací senát dnes potvrdil exposlanci Lubomíru Volnému dvouletou podmínku za šíření poplašné zprávy o tom, že se kvůli ivermektinu plánují vraždy pacientů. Rozhodnutí, které muži stanovilo zkušební dobu v délce 2,5 roku, je pravomocné. Jednání u pražského městského soudu doprovázela po úterním incidentu v téže budově zvýšená bezpečnostní opatření, justiční stráž ani policisté ale zasahovat nemuseli. K zasedání nedorazil ani Volný, ani žádný jeho podporovatel.

"Obžalovanému nepochybně muselo být jasné, že to, že by lékaři měli vraždit pacienty, není pravdivá informace. Řečeno velmi lehce," konstatoval předseda odvolacího senátu Jaroslav Cihlář. "Neposuzujeme to, zda byla vedená nějaká kampaň proti ivermektinu. Řešíme, zda informace obžalovaného byla způsobilá vyvolat paniku a strach," vysvětlil. Dodal, že vzhledem k dosavadní bezúhonnosti Volného je podmíněný trest na spodní hranici trestní sazby dostačující.

Po úterním dění ve vedlejší jednací síni, kdy dav sympatizantů jiné dezinformátorky Jany Peterkové napadl justiční stráž a vyrazil dveře, střežila příslušnou chodbu desítka justičních strážců. Vyklidili prostor před síní tak, aby se do něj před jednáním nikdo nedostal. Budovou zároveň procházely desítky policistů, a to včetně těžkooděnců. Ze zástupců veřejnosti se ale tentokrát dostavili jen novináři.

Ivermektin se obvykle používá jako antiparazitikum, v Česku není registrovaný. Poslanec Volný přípravek propagoval k léčbě covidu-19. V době koronavirové pandemie a nouzového stavu uvedl na twitteru, facebooku i ve sdíleném videu, že podle jeho informací se připravuje plán diskreditace tohoto léku, a to pomocí vraždy několika pacientů, kteří jej budou užívat. Zároveň vyzval lékaře, ať se do plánu nezapojují.

Volný se z dnešního jednání omluvil s tím, že má nemocné dítě. Soudu vzkázal, že vinu nadále popírá, protože je stále přesvědčený o pravdivosti dané informace. Zpochybnil také to, že na svých sociálních sítích zveřejnil informaci právě on , a navrhoval vyslechnout někdejší členy jeho týmu, kteří měli přístup k jeho profilům. Odvolací senát dal ale za pravdu závěrům obvodního soudu, jenž poukázal na to, že způsob vyjádření v psaných příspěvcích i následném videu, v němž vystupuje Volný, je totožný.

"Upřímně lituji toho, že se sem pan obžalovaný nedostavil, protože soud má nejen trestat, ale i vychovávat," konstatoval v jednací síni státní zástupce Aleš Cimbala. Volný podle něj stále nechápe, že nebyl obviněný za to, že se vyjadřoval k léku, ale za to, že jej spojil s tvrzením o vraždění.

"Věděl, že působí na širokou veřejnost právě v době, kdy je na toto téma citlivější, a právě proto to využil," uvedl Cimbala. Šlo podle něj o promyšlený a plánovaný tah. "Prostě se chtěl zviditelnit co nejvíc šokujícím způsobem," podotkl o exposlanci. "Pokud skutečně věří tomu, co říkal, pak nedává smysl, proč se neobrátil na orgány činné v trestním řízení," upozornil. Zcela odmítl tvrzení, že Volného kauza byla politická. "Lituji toho, že pan obžalovaný nepobral žádnou sebereflexi nad daným jednáním,“ uzavřel.

Volný se dostal do Sněmovny jako kandidát SPD, později hnutí opustil a vystupoval jako nezařazený poslanec. Policie požádala o jeho vydání, poslanci ale o žádosti nerozhodli až do konání nových voleb do Sněmovny. Podle kuloárových informací se většina poslanců obávala toho, že Volný by situaci využil k dlouhým projevům. Muž poté místo v dolní komoře neobhájil, a přišel tak o imunitu.

Policie zkoumala také Volného výroky ohledně ruské invaze na Ukrajinu, které také sdílel na sociálních sítích. Mimo jiné v nich obdivoval ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského označil za masového vraha. Policisté případ odložili, vyjádření podle nich nebyla trestná.