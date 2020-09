Soud potvrdil cizincům za vraždu seniora v Žabčicích 17,5 let

Senát Vrchního soudu v Olomouci se 23. září 2020 zabýval případem dvou cizinců původem z Ruska, které brněnský krajský soud poslal na 17,5 roku do vězení za pět let starou vraždu seniora v Žabčicích na Brněnsku. Jeden z nich byl souzen jako uprchlý. Na snímku je jeden z obžalovaných Magomed Moldijev Israilov (vpravo).

Senát Vrchního soudu v Olomouci se 23. září 2020 zabýval případem dvou cizinců původem z Ruska, které brněnský krajský soud poslal na 17,5 roku do vězení za pět let starou vraždu seniora v Žabčicích na Brněnsku. Jeden z nich byl souzen jako uprchlý. Na snímku je jeden z obžalovaných Magomed Moldijev Israilov (vpravo). ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Za vraždu čtyřiasedmdesátiletého seniora v Žabčicích na Brněnsku potvrdil dnes pravomocně olomoucký vrchní soud dvojici mužů z Ruska 17,5 let vězení. Jeden z nich je odsouzen jako uprchlý. Vražda se stala před pěti lety, podle rozsudku se muži do rodinného domu seniora vloupali na základě tipu, muže svázali a surově bili a nakonec udusili. S cennostmi z bytu odjeli do Rakouska. Proti původnímu rozsudku dnes brojil Magomed Moldiev Israilov (Magomed Moldijev Israilov), vinu popíral.

Podle soudu svědčí pro jejich vinu dostatek důkazů. "Obžalovaní byli odsouzeni za jeden z nejpřísnějších zločinů, trest jim byl ukládán v sazbě od 15 do 20 let vězení, případně jim hrozil i výjimečný trest. Trest jim byl uložen v polovině sazby, což nelze považovat za nepřiměřeně přísné," uvedl předseda senátu Ivo Lajda. Oběma mužům soud potvrdil také trest vyhoštění na dobu neurčitou.

Třicetiletý Israilov vinu i dnes u soudu popřel. "Nikoho jsem nezabil a nebyl jsem v České republice, svědek jenom lže," uvedl muž, který byl již dříve trestán v Maďarsku za nelegální převoz lidí a v Rakousku za ublížení na zdraví. Podle jeho obhájce existuje v případu řada nejistot. Poukázal i na to, že nalezená DNA Israilova na místě činu mohla být přenesena odjinud. To však soudci vyloučili. Podle předsedy senátu se totiž našla na věcech, které pocházely z domu oběti a přenos odjinud je tak nepravděpodobný.

Podle žalobce obhajoba nepřinesla nic nového. Podotkl, že rozsudek soudu prvního stupně považuje za velmi pečlivě odůvodněný. Připustil přitom, že jeden z klíčových svědků, který podle dnešního tvrzení obhajoby byl nedávno zavražděn ve Vídni, měl napjaté vztahy s obžalovanými a nebyl bezproblémový. "Soud to však vzal v potaz a při hodnocení jeho výpovědi byl nadmíru obezřetný," uvedl státní zástupce.

Jedenatřicetiletý Israilov a o čtyři roky starší Saidkhuseyn Naurbayev (Sajdchusejn Naurbajev), který byl souzen jako uprchlý, podle rozsudku dostali od neznámého člověka tip na vloupání do rodinného domu v Žabčicích. Po společné domluvě 26. května 2015 přijeli do obce autem s rakouskou poznávací značkou, do domu vnikli se zamaskovanými obličeji a vyzbrojeni krátkými střelnými zbraněmi.

Seniorovi nejprve svázali ruce za zády, nohy u kotníků a přes ústa a kolem hlavy mu dali jako roubík kus látky. Muže podle obžaloby delší dobu fyzicky napadali, kopali ho a bili pěstmi po celém těle včetně hlavy. Muž utrpěl mnohačetná zranění včetně zlomenin několika žeber. Seniora poté podle obžaloby udusili. V šatní skříni pak založili požár a s cennostmi odjeli do Vídně.