Soud poslal v kauze přidělování bytů v Brně do vazby Bradáče a Červinku

Obhájce Pavel Hála, který zastupuje obviněného majitele realitní kanceláře PJ Reality Zdeňka Červinku, přichází 6. října 2022 do budovy policie v Brně. Soud tam rozhodoval o uvalení vazby na dva z osmi lidí obviněných kvůli přidělování bytů v Brně.

Obhájce Pavel Hála, který zastupuje obviněného majitele realitní kanceláře PJ Reality Zdeňka Červinku, přichází 6. října 2022 do budovy policie v Brně. Soud tam rozhodoval o uvalení vazby na dva z osmi lidí obviněných kvůli přidělování bytů v Brně. ČTK/Šálek Václav

Brno - Městský soud v Brně dnes poslal v kauze manipulace s byty na radnici Brno-střed do vazby dva z osmi obviněných, a to místního politika ODS Otakara Bradáče a jednatele realitní kanceláře Zdeňka Červinku. ČTK to řekli státní zástupkyně Petra Lastovecká a Červinkův obhájce Pavel Hála. Bradáčův obhájce Jan Kovařík situaci nekomentoval. Zbylých šest obviněných je na svobodě. Policie udělala 28 domovních prohlídek a vyslechla 30 lidí.

Fotogalerie

Lastovecká novinářům potvrdila vzetí do vazby u obou obviněných, jinak ale situaci nekomentovala. ČTK v souvislosti s aktuální situací požádala o vyjádření představitele příslušné organizace ODS v Brně.

Hála uvedl, že soud rozhodl o vazbě jeho klienta kvůli tomu, aby trestná činnost nepokračovala. Červinka podle Hály čelí obvinění z manipulace s byty v sedmi případech se škodou stovky tisíc korun. "Klient chce tomuto trestnímu řízení čelit, nehodlá nic skrývat. Přistupuje k tomu otevřeně. Usiluje o status spolupracujícího obviněného," řekl Hála. Policie podle něj bude nejspíš muset hledat důkazy na radnici.

Kromě Bradáče a Červinky jsou mezi stíhanými zastupitel hnutí ANO v Brně-Černovicích Radim Suchánek, který pracoval na Správě nemovitostí Brno-střed, tajemník ho dnes ale přeřadil jinam. Dalšími jsou Červinkova společnice Eva Vágnerová a dále Kateřina Pospíšilová, Jiří Povolný, Ludvík Kraus a Marek Horvath, kteří jsou podle ČT spjati s brněnským realitním trhem.

Policisté se zajímali o radnici Brno-střed už v minulosti. V roce 2019 vyplula na povrch takzvaná kauza Stoka. Policisté tehdy odhalili organizovanou skupinu, v níž figurovali místní politici z hnutí ANO, úředníci a podnikatelé. Skupina ovlivňovala veřejné zakázky na radnici. Tresty padly letos v květnu. Nejvyšší v podobě 9,5 roku vězení dostal bývalý místostarosta městské části Brno-střed za hnutí ANO Jiří Švachula. Soud rozdal tresty dalším osmi lidem a dvěma firmám.