Soud poslal matku za vraždu šestiletého syna na 20 let do vězení

Praha - Za vraždu šestiletého chlapce poslal dnes středočeský krajský soud jeho matku na 20 let do vězení se zvýšenou ostrahou. Žena podle nepravomocného verdiktu utopila svého syna, aby se pomstila bývalému manželovi. Dítě podle předsedy trestního senátu Roberta Pacovského zabila proto, že se nedokázala smířit s tím, že má rád otcovu novou rodinu. Státní zástupkyně i obžalovaná žena si ponechaly lhůtu na odvolání.

"Naprosto sobecky a egoisticky vyřešila situaci, kterou nebyla schopna akceptovat," prohlásil soudce. Ženě podle něj nejvíce přitížilo to, že zabila své vlastní dítě, které jí absolutně věřilo.

Osmatřicetiletá žena se soudila se svým bývalým manželem o opatrovnictví syna. V den vraždy se podle obžaloby mělo konat u soudu jednání o návrhu otce, aby dostal chlapce do výlučné péče. Žena podle státní zástupkyně Miloslavy Zagarové hned po ránu napsala tři dopisy na rozloučenou. V nich mimo jiné uvedla, že bývalému muži "vezme to nejcennější" nebo že je pro dítě lepší, aby bylo mrtvé, než aby žilo s otcem. Pak chlapci napustila vanu a poslala ho vykoupat. Ve vaně ho zabila. "Uchopila ho za krk, ponořila mu hlavu do vody a tam ji držela, dokud se nepřestal bránit," prohlásila žalobkyně. "Na tísňovou linku volala zjevně až v době, kdy mu nebylo pomoci," dodala.

Žena dnes ve své závěrečné řeči zopakovala, že nejednala úmyslně, ale ve zkratu. "Kdybych mohla, vrátila bych čas," uvedla. Podle svých slov nyní nedokáže pochopit, co udělala. Její právní zástupce Stanislav Vytejček doplnil, že byla žena pod dlouhodobým psychickým tlakem zejména ze strany bývalého manžela. "Domnívala se, že je pro ni situace již neudržitelná, neviděla z ní východisko," ocitoval advokát ze znaleckého posudku. Navrhl proto potrestat ženu buď 15 lety vězení, což je spodní hranice trestní sazby, či ještě mírněji.

S tím zásadně nesouhlasila státní zástupkyně, podle které matka jednala s rozmyslem a na čin se připravovala. Zagarová požadovala, aby soud uložil ženě pětadvacetiletý výjimečný trest. Pro matku podle ní hovořila pouze její dosavadní bezúhonnost, v její neprospěch pak vše ostatní. "Byl to její syn, který byl na ni plně odkázán a plně jí důvěřoval," uvedla. Zdůraznila, že byl chlapec v předškolním věku a velmi zranitelný. Žena ho navíc podle státní zástupkyně zabila proto, aby se pomstila bývalému muži, který ho měl moc rád.

Šestiletý chlapec zemřel loni v srpnu v chatové oblasti na Benešovsku. Dítě nelezli policisté, kteří přijeli poté, co jeho matka zavolala na tísňovou linku. Ženu nalezli podle výpovědi jednoho z nich v šoku. Řekla jim, že se její syn utopil. Sama měla řezné rány na rukou, zranění však nebylo podle lékaře vážné. Chlapec byl podle něj mrtvý už desítky minut před jejich příjezdem.