Soud poslal kurýra za pašování drog do Austrálie na 10 let do vězení

České Budějovice - Na deset let do vězení poslal dnes českobudějovický soud muže za pašování drog do Austrálie. Převážení se podle obžaloby účastnilo šest desítek kurýrů. Dalších sedm obžalovaných, jichž se dnešní líčení týkalo, soud obžaloby zprostil. Skupina šesti desítek kurýrů podle policie dopravila do Austrálie nejméně 780 kilogramů heroinu a kokainu v ceně 2,1 miliardy korun. Další obžalovaní si vyslechli verdikt v předchozích dnech.

Dnešní rozhodnutí není pravomocné. Českobudějovický soud se případem zabývá od loňského jara. Státní zástupce podal obžalobu na na 57 lidí, z nichž však jeden před vyřešením kauzy zemřel. Šest obžalovaných už před časem přistoupilo na dohodu o vině a trestu.

Dnešní jednání se konalo za nepřítomnosti obžalovaných. Podle soudu se na pašování drog do zahraniční patrně podílelo i sedm lidí, které dnes senát zprostil obžaloby. "Všichni obžalovaní skutečně vycestovali, pokud však jde o opravdový účel cesty, nebylo prokázáno, že každý obžalovaný o účelu cesty věděl, a nebylo prokázáno v každém případě, že skutečně vezli drogu," uvedla předsedkyně soudního senátu Olga Smrčková.

Skupina, kterou policisté odhalili v roce 2018, přepravovala drogy do Austrálie a na Nový Zéland. Kurýři převáželi heroin a kokain výhradně v párech a maximálně dvakrát, s delší časovou prodlevou. Skupina při tom využívala oficiální cestovní kancelář, kde si nechala naplánovat individuální dovolenou s odletem vždy z Prahy přes USA, nejčastěji do Los Angeles nebo přes Thajsko do Austrálie.

"Najatý pár kurýrů dostal na cestu vždy celkem čtyři kufry a mobilní telefon s předplacenou kartou. V místě pobytu byl pár kontaktován prostředníkem, který provedl výměnu kufrů. Ověření probíhalo přes přidělený telefon, cestou organizátora v ČR a zaslané číslo jednodolarové bankovky," popsala způsob pašování už dříve mluvčí Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková. Drogy kurýři ukryli v zavazadle tak, aby se nedal odhalit detekčním rentgenem ani cvičeným psem na vyhledávání drog. V každém kufru bylo ukryto pět kilogramů drogy, za jednu cestu tedy dvojice převezla celkem 20 kilogramů.

Policie už dříve uvedla, že kurýři působili na čtyřech kontinentech. V čele skupiny stáli tři hlavní organizátoři, kteří si najímali kurýry v České republice, a to nejčastěji mezi lidmi s nižšími příjmy či s dluhy.