Soud poslal do vazby řidiče kamionu, který se srazil s vlakem

Praha - Soud poslal v neděli do vazby osmašedesátiletého muže, kterého policie obvinila kvůli páteční srážce jeho kamionu s osobním vlakem na přejezdu v pražské Uhříněvsi. K tomu, proč před nehodou zůstal stát s vozem na trati mezi sklopenými závorami a neodjel, se cizinec dosud nevyjádřil. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Za obecné ohrožení z nedbalosti a poškození obecně prospěšného zařízení muži hrozí až osm let vězení.

Nákladní auto se srazilo s osobním vlakem v pátek dopoledne, podle Drážní inspekce kamion stál mezi závorami víc než dvě minuty, výstražná světla i závory na přejezdu přitom fungovaly. Osm lidí se při srážce zranilo a vlak se zhruba 220 cestujícími vykolejil. Škoda na vlaku, trati i vozidle se zatím odhaduje na víc než 35 milionů korun.

Provoz na trati byl po nehodě zhruba deset hodin přerušen. Místem nehody se nadále projíždí po jedné koleji, provoz by tam mohl být kompletně obnoven v pátek. Podle dřívějších informací mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radky Pistoriusové se ale termín může změnit s ohledem na postup oprav.

Situace, kdy zůstalo osobní či nákladní auto mezi závorami a poté do něj narazil vlak, nebývá na železnici výjimečná. Řidiči, kteří se do této situace dostanou, se je mají snažit prorazit, jsou z lehké dřevotřísky. Od roku 2009 mají navíc všechny přejezdy v zemi samolepku s označením P a číslem, které přesně identifikuje daný železniční přejezd, což by mělo usnadnit včas zastavit provoz vlaků v daném místě.