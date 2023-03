Soud poslal do vazby reportéra WSJ, ten podezření ze špionáže odmítl

Moskva - Soud v Moskvě dnes poslal do vazby amerického novináře deníku The Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkoviche, jehož zadržení pro podezření ze špionáže dnes oznámila ruská tajná služba FSB. Novinář vinu před soudem odmítl, informovala agentura TASS. Gershkovichův advokát novinářům řekl, že ho nepustili ani do soudní síně.

Ruská tajná služba dříve uvedla, že Američana zadržela v Jekatěrinburgu na Urale při "pokusu získat tajné informace", a zahájila proti němu trestní stíhání. Podle FSB shromažďoval pro americkou stranu informace o vojensko-průmyslovém odvětví v Rusku, které představovaly státní tajemství. Hrozí mu až 20 let odnětí svobody, uvedly ruské agentury.

Délku vazby stanovil soud do 29. května s tím, že novinář bude umístěn do moskevské vazební věznice Lefortovo. Proces bude veden ve stupni utajení "přísně tajné", uvedl soud po jednání za zavřenými dveřmi.

Podle TASS reportér deníku WSJ vinu před soudem popřel. Samotný list vydal dříve prohlášení, v němž "důrazně odmítl" obvinění ze strany FSB a žádal o Gershkovichovo okamžité propuštění.

Právník obviněného Daniil Berman uvedl, že nebyl vpuštěn do soudní síně. "Řekli mi, že už má advokáta ex offo," citoval jej TASS. Podle agentury RIA Novosti musel být Lefortovský soud před dnešním projednáváním Gershkovichova případu vyklizen kvůli bombové hrozbě.

V Rusku zadrželi amerického reportéra WSJ, údajně kvůli podezření ze špionáže

Ruská tajná služba FSB zadržela v Jekatěrinburgu na Urale reportéra amerického listu The Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkoviche. Tajná služba novináře, který je americkým občanem, podezírá ze špionáže, informuje agentura Interfax. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že zatčení nemá co do činění s novinařinou, podle Kremlu byl muž chycen přímo při činu. Deník obvinění odmítl. Gershkovich podle informací na webu WSJ pokrývá dění v Rusku, na Ukrajině a v dalších státech bývalého SSSR.

Ruská tajná služba uvedla, že Američana zadržela při "pokusu získat tajné informace". Proti Gershkovichovi už úřady zahájily trestní stíhání. Podle ní shromažďoval pro americkou stranu informace o vojensko-průmyslovém odvětví v Rusku, které představovaly státní tajemství. Hrozí mu až 20 let odnětí svobody, uvedly ruské agentury.

"To, co dělal zaměstnanec amerického listu The Wall Street Journal v Jekatěrinburgu, nemá s novinařinou nic společného," uvedla na telegramu mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. "Není to poprvé, co byly status 'zahraničního zpravodaje', novinářské vízum a akreditace zneužity cizinci v naší zemi k zakrytí (výzvědné) činnosti," dodala. Kreml podle agentury Reuters stejně jako mluvčí ruské diplomacie uvedl, že Gershkovich byl "chycen při činu".

Deník The Wall Street Journal obvinění odmítl. "The Wall Street Journal důrazně odmítá obvinění ze strany FSB a žádá o okamžité propuštění našeho důvěryhodného a oddaného reportéra Evana Gershkoviche. Vyjadřujeme solidaritu s Evanem a jeho rodinou," uvedl deník.

Už ve středu si lokální média všimla, že novinář zmizel, podotýká nezávislý portál Meduza. Upozornil na to PR specialista Jaroslav Širšikov, který mladého novináře narozeného v roce 1991, během jeho pobytu v Jekatěrinburgu doprovázel. Do Jekatěrinburgu novinář podle Širšikova přicestoval z Moskvy, aby zde nasbíral materiál k chystanému článku o žoldnéřské Wagnerově skupině, která se podílí na ruské invazi na Ukrajinu. Gershkovich se podle zdrojů portálu Meduza ze západních médií rovněž vydal do města Nižnij Tagil, kde sídlí podnik Uralvagonzavod, který vyrábí armádní techniku.

Zkoumat wagnerovce právě do Jekatěrinburgu přijel novinář z toho důvodu, že zakladatel žoldnéřské skupiny Jevgenij Prigožin několikrát kritizoval místní úřady, uvedl novinářův průvodce Širšikov. "Evan o cestě nikde veřejně nepsal, s různými mluvčími se setkával v kuloárech," sdělil lokálnímu portálu 66.ru Širšikov.

Ve středu místní média rovněž informovala, že příslušníci silových struktur u jedné z restaurací v Jekatěrinburgu zadrželi osobu tak, že jí přetáhli přes hlavu svetr. Širšikov uvedl, že zadrženým by mohl být právě Gershkovich.

Novinář žije asi šest let v Moskvě, z níž pokrývá pro WSJ dění v bývalých státech Sovětského svazu. Dříve pracoval také pro agenturu AFP, deník The New York Times a ruské internetové noviny The Moscow Times.

Američtí občané byli v Rusku zadrženi pro pozření z vyzvědačství opakovaně. Jedná se však zřejmě o první případ, kdy byl zatčen novinář oficiálně akreditovaný na ruském ministerstvu zahraničí, uvedla agentura DPA. Loni v září moskevský soud odsoudil novináře deníků Kommersant a Vedomosti Ivana Safronova k 22 letům vězení za údajnou spolupráci s českou rozvědkou.