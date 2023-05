Soud podmíněně propustil dva ze čtyř žhářů z Vítkova, odpykali si 12 let

Šumperk - Šumperský soud podmíněně propustil z vězení dva muže odsouzené na 20 let za žhářský útok na domek Romů ve Vítkově na Opavsku z dubna 2009. Žádost podali Václav Cojocaru a Ivo Müller, oba si odpykali za pokus o několikanásobnou rasově motivovanou vraždu již 12 let, za sebou tak mají dvě třetiny trestu. Na svobodu se z formálních důvodů dostanou zřejmě až v úterý příští týden. Zbylí dva odsouzení si dvě třetiny trestu dosud neodpykali. Annu Sivákovou, matku Natálky, která byla při jejich útoku těžce popálena a nese si doživotní následky, rozhodnutí soudu šokovalo. Podle zmocněnkyně pro lidská práva je propuštění žhářů nepřiměřené a vůči poškozeným necitlivé.

Soudce Lubomír Kozák u obou žádostí uvedl, že splnily formální podmínky, odsouzení mají za sebou dvě třetiny trestu, v jejich prospěch svědčilo i dobré chování za mřížemi a snaha splácet škodu, kterou soudy vyčíslily na 17 milionů korun. Podle Kozáka v jejich prospěch svědčí také znalecký posudek z oboru klinické psychologie, znalec v jejich případě vyslovil pozitivní prognózu. Oba dostali ve vězení i desítky kázeňských pochval. Oběma mužům soud uložil sedmiletou zkušební dobu, probační dohled a povinnost splácet škodu.

Matka popálené Natálky vyslovila po rozhodnutí soudu obavy z budoucnosti. "Jsem z rozhodnutí soudu v šoku. Chce se mi brečet. Chce se mi zvracet. Nesouhlasím s tím. Oni se nezměnili. Naše rodina, hlavně Natálka, budeme trpět celý život," řekla dnes ČTK Anna Siváková. Dodala, že před časem dopisem rodinu kontaktoval odsouzený žhář Müller, napsal, že ho to mrzí. S dcerou dnes o propuštění dvou odsouzených útočníků mluvila, má podle ní strach.

Oba odsouzení z Mírova soudci dnes vzkázali, že svého činu litují a chtějí žít řádný život. "Tehdy mi bylo 20 let, by jsem mladý, naivní hlupák, kterému bylo něco předhazováno. Dnes je mé přemýšlení úplně jinde. Vzal jsem si z toho obrovské ponaučení, mám to v hlavě úplně jinak poskládané," uvedl Cojocaru, který dosud na náhradě škody zaplatil poškozeným zhruba půl milionu korun. "Sám za sebe mohu říci, že vidím věci jinak a vše jsem si uvědomil. Kdybych se před 14 lety potkal, nafackoval bych si za to, co jsem dělal. Byl jsem mladej blbej kluk," uvedl Müller.

Žalobce Tomáš Horák v obou případech s žádostí souhlasil, ponechal si však lhůtu, rozhodnutí soudu tak dosud není pravomocné. ČTK po jednání řekl, že nepředpokládá, že by stížnost podal. Lhůtu si ponechal z administrativních důvodů kvůli věznici. Odsouzení by se měli dostat na svobodu podle něj v úterý.

Žalobce zároveň uvedl, že žádosti splnily zákonné podmínky, znovu však připomněl následky jednání mužů i zničený život dívky, která byla při jejich útoku těžce zraněna. "Já si osobně myslím, že na svobodě již nebudou nebezpeční. Problémem je ten morální aspekt, je za nimi jeden zničený život, ta dívka má za sebou už sto operačních zákroků a je jasné, že do konce života nebude mít v pořádku své zdraví. Je to slabina systému, že nemůžeme přihlížet k tomu, za co byli odsouzeni," řekl novinářům státní zástupce. Podle obhájce Myšáka je ve spisu řada důkazů o tom, že se oba klienti polepšili.

Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové je rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění nepřiměřené. Za necitlivé považuje, že se poškozená rodina o verdiktu dozvěděla až z médií. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková řekla serveru Romea.cz, že je z rozhodnutí soudu v šoku. "Rozhodnutí respektuji, ale neumím si představit, jak se v tuto chvíli musí cítit Natálka a její rodina. Pokusím se najít vhodnou formu podpory rodiny," uvedla Fuková.

V případu byli odsouzeni čtyři lidé. Zatímco Cojocaru a Müller vyvázli s trestem ve výši 20 let a projevili u odvolacího soudu lítost nad svým činem, jejich komplicové David Vaculík a Jaromír Lukeš dostali 22 let - dvě třetiny trestu jim uplynou, až si odpykají za mřížemi 14,5 let. Započítává se do toho i doba strávená ve vazbě, ve které jsou umístěni od srpna 2009; nejdříve by tak mohli podat žádost o podmíněné propuštění v první polovině příštího roku, zjistila ČTK. Svou roli při rozhodování soudu o těchto žádostech však hraje i chování ve vězení, snaha uhradit škodu či sebereflexe; soud bere v potaz i závěry znalce z oboru klinické psychologie. Matka popálené Natálie letos v lednu deníku Právo řekla, že Cojocaru a Müller posílají měsíčně dohromady asi 3000 korun, Lukeš posílá 150 nebo 200 korun a jediný, kdo neposlal nic, je Vaculík.

Čtveřice na dům obývaný početnou romskou rodinou zaútočila v noci na 19. dubna 2009, do oken hodila zápalné láhve. Dům začal okamžitě hořet. Tři lidé byli zraněni, nejvážněji tehdy ani ne dvouletá Natálie. Dítě bylo popáleno na 80 procentech těla a přišlo o tři prsty na rukou. Podle znalců všichni čtyři odsouzení patřili k aktivním severomoravským neonacistům, kteří propadli neonacistické ideologii.

O žádosti odsouzených rozhodoval šumperský soud dnes kvůli působnosti, mírovská věznice je v jeho okrese.