Plzeň - Před Krajským soudem v Plzni stanul sedmačtyřicetiletý Jaromír Šmídek z Horního Slavkova na Sokolovsku. Obžaloba ho viní ze znásilnění sedmileté dcery jeho bývalé přítelkyně a z vraždy jednadvacetiletého muže. Mladíka podle státního zástupce letos v lednu odvezl do Karlových Varů, u odlehlého domu ho hodil do dvoumetrové odpadní jímky a zakryl ji těžkým poklopem. Muž se v jímce utopil.

Šmídek se pak pokusil na něj svalit vinu za znásilnění dítěte, kvůli kterému byl prověřován mladoboleslavskou policií, uvedl žalobce. Obžalovaný, jemuž hrozí až výjimečný trest, vino v obou případech odmítá.

Šmídek podle spisu nutil loni na podzim na Mladoboleslavsku dceru své tehdejší přítelkyně k intimním dotykům, společné koupeli a osahával ji. Přítelkyně se s ním pak rozešla, věc začala prověřovat policie. Šmídek ale tvrdí, že dítě si vše vymyslelo. Připustil pouze, že děvčeti, které prý na mobilu vidělo pornografické video, odpověděl na jeho četné dotazy ohledně sexu řekl mu názvy některých částí lidského těla.

Obžalovaný odmítá i další skutek, a to vraždu mladého muže. Podle státního zástupce v noci z 22. na 23. ledna malátného a obtížně se pohybujícího muže naložil na Mladoboleslavsku do osobního auta a odjel s ním k domu na odlehlém místě na okraji Karlových Varů. Tam ho hodil do zhruba dva metry hluboké jímky zaplněné vodou a přikryl jí téměř padesátikilogramovým poklopem. Šmídek pak podle spisu poslal z jeho mobilního telefonu jeho jménem textovou zprávu své bývalé přítelkyni. Tvrdil v ní, že skutečným viníkem intimností s její dcerou byl právě onen mladík, tvrdil také, že dluží Šmídkovi peníze a že odchází do zahraničí. Podle žalobce se tak snažil zbavit podezření ze znásilnění dítěte a také se zbavit soka a získat zpět bývalou přítelkyni.

Ženě se ale zpráva zdála podezřelá a kontaktovala další lidi, případem nezvěstného mladíka se začala brzo zabývat i policie. Mladík se v jímce utopil. Jeho tělo bylo nalezeno o pár dní později.