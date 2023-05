Soud otevřel případ muže obžalovaného z vraždy pracovnice herny v Olomouci

Olomouc - Před olomouckým krajským soudem dnes stanul třiasedmdesátiletý Adolf Hlubik obžalovaný z vraždy pracovnice herny v Olomouci. Podle obžaloby ji loni v květnu střelil z bezprostřední blízkosti do hlavy poté, co mu odmítala vydat peníze. Žena několik měsíců bojovala v nemocnici o život, letos v březnu však svým zraněním podlehla. Hlubik u soudu uvedl, že do herny nepřišel vraždit, mířil prý do ramene. Žalobce pro několikanásobně trestaného muže navrhuje doživotí. Za vraždu byl muž odsouzen již v roce 1983, tehdy dostal 21 let.

Fotogalerie

Podle žalobce Jindřicha Pazdery důchodce vstoupil loni 20. května do herny na Masarykově třídě. Tam vytáhl revolver, namířil na pracovnici herny a se slovy "vážená, navalte 20.000, nebo jste mrtvá, to vám říkám já", žádal po ženě peníze. Pracovnice herny se snažila zjistit důvod, proč senior takto jedná a pak uchopila zbraň, kterou držel obžalovaný. Ten s revolverem prudce trhl, a když se poškozená posadila do židle, ze vzdálenosti nepřesahující jeden metr ji střelil do hlavy, uvedl žalobce. Muž poté z místa odešel, zbraň ukryl v blízkostí vysokoškolských kolejí.

Těžce zraněnou ženu našel o několik desítek minut později příchozí návštěvník v bezvědomí na zemi za barovým pultem. Sedmapadesátiletá žena utrpěla střelné poranění spojené s poškozením mozku, letos 7. března zemřela. "Ze znaleckého posudku vyplývá, že bezprostřední příčinou smrti bylo zranění způsobené obžalovaným," uvedl žalobce a navrhl překvalifikovat čin na dokonanou vraždu.

Hlubik, který má trvalé bydliště na úřadovně v Přerově, dnes u soudu uvedl, že do Olomouce osudný den přijel z Ostravy. U nádraží prý "telepaticky dostal zprávu", že žena v herně dluží 20.000 korun. "Čekal jsem, až odejde poslední host a vešel jsem do herny. Řekl jsem jí slušně, že dluží peníze, na to mi řekla, proč to děláte," uvedl Hlubik. Popsal, že mu levou rukou uchopila zbraň, po potyčce prý na ni zamířil na pravou stranu do ramene a vystřelil. "Měl jsem prst na spoušti, navíc bylo spuštěno poplašné zařízení a neodpovídala na mé otázky," vysvětlil soudci důvod, proč vystřelil. Tvrdil, že netušil, že byla střelena. Argumentoval také tím, že na pravé oko nevidí a na levé vidí jen obrysy.

Obžalovaný senior byl od roku 1966 třináctkrát soudně trestán převážně pro násilnou trestnou činnost. V roce 1983 byl za vraždu odsouzen k 21 letům vězení, podle rozsudku usmrtil kladivem spoluvězně ve Věznici Leopoldov. U soudu se dnes těžce pohyboval a špatně komunikoval, listiny si četl lupou. Jeho zdravotní stav byl podle žalobce zřejmě i důvodem, proč nakonec z herny nic neodnesl - musel by kvůli penězům překonat přepážku.