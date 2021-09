Soud otevřel kauzu 13 údajně ovlivněných IT zakázek,obžalovaní vinu popřeli

Olomouc - Olomoucký krajský soud dnes otevřel rozsáhlý případ údajně zmanipulovaných 13 veřejných zakázek na informační systémy se škodou zhruba čtvrt miliardy korun. Obžalobě čelí 24 lidí a firmy Tesco SW a Eunice Consulting. Obžaloba jim klade za vinu, že po vzájemné dohodě ovlivňovali veřejné zakázky vyhlašované v rámci operačního programu ministerstva vnitra a dotovaných ze strukturálních fondů EU s cílem zvýhodnit vybranou obchodní společnost. Soud do konce roku nařídil 32 jednání, kromě obžalovaných chce do této doby vyslechnout i 121 svědků.

Podle žalobce Radima Obsta obžalovaní různými způsoby ovlivňovali v letech 2009 až 2014 veřejné soutěže ve svůj prospěch či ve prospěch spřízněných subjektů. Případ se týká tendrů Integrovaného operačního programu ministerstva vnitra. Šlo o dotace mimo jiné na vybudování datových sítí, zajištění přenosu dat, jejich zabezpečení a elektronizaci služeb radnic. "Soutěžitelé si vytvářeli podmínky k tomu, aby si našli boční vrátka do příprav zadávacích dokumentací, a snažili se od počátku ovlivňovat podmínky, na základě kterých byla soutěž vyhlášena. V podstatě si šili podmínky a pravidla sami pro sebe," řekl ČTK žalobce.

Obžaloba byla podána pro trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže a poškození finančních zájmů Evropské unie. Obžalovaným hrozí až desetileté vězení. Škoda je vyčíslena na 261,55 milionu korun, náhradu škody uplatňuje Česká republika. "Mezi obžalovanými jsou primárně zástupci soutěžitelů, jsou tam osoby, které se podílely na vypracování zadávacích dokumentací, to znamená administrátoři, případně zadavatelé a osoby ze samospráv a z veřejné správy," doplnil žalobce. Část z nich je žalována jako účastníci prosté organizované skupiny.

Za olomouckou sowtfarovou společnost Tesco SW se před soudem zodpovídají Josef Tesařík, Michal Tesařík a David Tesařík, vinu popírají. "Klient se necítí vinen žádným ze skutků, pro které byla vůči jeho osobě obžaloba podána. Nesouhlasí s popisem skutků ani s jejich právní kvalifikací," uvedl obhájce Josefa Tesaříka. Podotkl, že řízení orgánů provázejí pomýlené představy o trhu a podnikání, o obchodní praxi a realitě veřejných zakázek, kterou tyto orgány nepochopily a nepoznaly. "Jsou to zcela běžné postupy, které jsou prováděny naprosto v souladu s právem. Součástí obžaloby jsou čiré spekulace," doplnil.

S vinou nesouhlasí ani Michal Tesařík, který podle obžaloby v roli obchodníka Tesco SW ovlivňoval zadávací řízení, podle obhájce nesouhlasí s popisem skutku ani s právní kvalifikací. Stejného názoru byl i David Tesařík. "Na mě ta obžaloba působí dojmem, jako by byla sepsána před deseti lety," uvedl jeho obhájce. Vinu dnes u soudu odmítl i Michal Vrba ze společnosti Eunice Consulting. "Nedopustil jsem se ničeho nezákonné, jsem nevinen," uvedl Vrba. Obhájci dalších obžalovaných tvrdili, že tržní konzultace nejsou nezákonným jednáním, situace před deseti lety byla z hlediska veřejných zakázek jiná a postup žalobců označili za kriminalizaci obchodních jednání.

Zatímco soud řeší údajné ovlivňování IT zakázek v trestněprávní rovině, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže označil postup firem v některých IT zakázkách za kartelovou dohodu. Za zakázku na zajištění přenosu dat pro přerovský magistrát potrestal loni úřad pět IT společností pokutou přesahující 118 milionů korun. Řízení skončilo takzvaným narovnáním, kdy firmy s úřadem spolupracovaly, přiznaly své provinění výměnou za snížení pokuty o 20 procent. Letos v srpnu potvrdil předseda ÚHOS Petr Mlsna rozhodnutí první instance o kartelové dohodě sedmi IT firem při zakázce vypsané Olomouckým krajem z roku 2012 na rozvoj elektronických služeb. Úřad za provinění uložil zatím nepravomocné pokuty v celkové výši 74,6 milionu korun.