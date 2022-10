Soud osvobodil Rusa viněného ze zadržení 11 lidí při anexi Krymu

Praha - Městský soud v Praze dnes osvobodil Rusa Alexandra Frančettiho, kterého obžaloba viní z toho, že se při ruské anexi Krymu v roce 2014 podílel na násilném zadržení přinejmenším 11 proukrajinsky smýšlejících lidí. ČTK to řekl státní zástupce Marek Bodlák. Frančettiho podle něj soud zároveň propustil z vazby. Muž vinu odmítá, za založení organizované zločinecké skupiny zaměřené k páchání teroristického útoku ho přitom soudy mohou poslat až na 15 let do vězení. Rozsudek není pravomocný, žalobce se proti němu odvolal.

Obžaloba tvrdí, že Frančetti, který předtím trvale pobýval v České republice, přicestoval v únoru 2014 z ruské Voroněže do Sevastopolu na Ukrajině. Tam v rozporu s ukrajinskou ústavou, která zakazuje vytváření a fungování nezákonných ozbrojených formací, spoluzaložil organizovanou ozbrojenou skupinu Sevastopolská obrana. Ve skupině dále Frančetti podle obžaloby vytvořil dvanáctičlennou skupinu Severní vítr, kterou financoval a vedl.

Cílem obou skupin bylo podle obžaloby "pomocí diverzních akcí včetně ozbrojených útoků proti ukrajinským vládním silám, ukrajinskému obyvatelstvu a kritické infrastruktuře přispět k protiprávní anexi Autonomní republiky Krym a města Sevastopolu Ruskou federací".

Frančetti podle obžaloby konkrétně zkoumal terén, monitoroval elektrické a plynové vedení a pohyb lidí v oblasti a shromažďoval informace o rozmístění ukrajinských vládních sil a jejich skladů zbraní a munice. Informace údajně předával ruským námořním silám s vědomím, že budou využity při násilném obsazení Krymu. Zadržení 11 lidí, které obžaloba zmiňuje, se uskutečnilo v Černorečenské soutěsce.

Soud o případu rozhodoval přímo uvnitř Vazební věznice Praha Ruzyně. Bodlák ČTK řekl, že Frančetti vinu odmítl. V období, které obžaloba popisuje, se podle svých slov nacházel v Moskvě. Frančettiho soud podle Bodláka osvobodil kvůli nedostatku důkazů, zároveň ho propustil z vazby.

Frančetti už v minulosti s obžalobou nesouhlasil, uvedl, že pouze hlídal v lese s dalšími civilisty, aby pomohl ochránit obyvatele v okolí Sevastopolu. Do oblasti podle svých slov přijel v době, kdy už anexe začala. Chtěl prý kvůli nebezpečí válečného konfliktu zachránit svou rodinu a majetek.

Česká policie Rusa zadržela na základě ukrajinského zatykače loni v září. Po jeho zadržení rozhodovaly soudy o jeho vydání ke stíhání na Ukrajinu. Městský soud původně vydání připustil, usnesení ale zrušil vrchní soud. Krátce po prvním rozhodnutí totiž Rusko napadlo Ukrajinu, a podle soudců by tak v zemi hrozilo reálné riziko porušení mužových lidských práv. Proti mužovu vydání bylo i Rusko.

Po rozhodnutí vrchního soudu byl sice Frančetti propuštěn z české předběžné vazby, na svobodu se však reálně nedostal. Bezprostředně poté jej totiž zadržela česká Národní centrála proti organizovanému zločinu a sama jej obvinila. Soud muže následně poslal do vyšetřovací vazby.