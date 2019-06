Soud osvobodil exnáměstka MPSV Šišku i ostatní v kauze firmy Atos

Praha - Soud dnes zprostil někdejšího prvního náměstka ministerstva práce Vladimíra Šišku i bývalé šéfy IT odboru Milana Hojera a René Pitáka obžaloby v kauze zneužití pravomoci ve prospěch firmy Atos. Obžaloba mužům vytýkala, že společnosti zadali zakázku bez výběrového řízení. Soudkyně se jich zastala s tím, že tehdejší vláda Petra Nečase (ODS) rozdala úkoly v takových termínech, které reálně nešly zvládnout. Verdikt není pravomocný.

"Skutky nejsou trestným činem," zdůvodnila rozhodnutí předsedkyně senátu pražského městského soudu Veronika Čeplová. Podle ní chybí znaky skutkové podstaty trestných činů, mimo jiné způsobená škoda i společenská škodlivost skutků.

Podle obžaloby Šiška rozhodl z pozice prvního náměstka ve druhé polovině roku 2011, že MPSV přejde na nový účetní systém správní ekonomiky. Proto uložil tehdejšímu řediteli IT odboru Pitákovi, aby ukončil smlouvu s dosavadním dodavatelem, firmou Dusil a spol.

Státní zástupkyně Šiškovi vyčítala, že následně nenařídil vyhlášení zadávacího řízení na nového dodavatele, ale údajně vědomě porušil zákon o veřejných zakázkách a věc zadal přímo firmě Atos IT Solution and Services. Pitákův nástupce Hojer pak podle ní na ministerstvu nepravdivě uvedl, že zakázku může realizovat pouze Atos.

Kroky obžalovaných souvisely podle soudkyně s dvěma vládními projekty: jednotného výplatního místa a státní kasy. "Zákony měly účinnost od 1. ledna 2012, bylo věcí vlády, jestli jejich účinnost neodsune. Každému muselo být úplně jasné, že pokud se ten vládní úkol má dát zvládnout, musí se porušit nějaké zákony, což se také stalo," podotkla Čeplová. "Zvládnout úkoly nebylo možné, pokud by současně muselo být vypsáno výběrové řízení," dodala.

Soudkyně poukázala na to, že pokud by ministerstvo rezignovalo na projekt jednotného výplatního místa, "miliony občanů" by zřejmě zůstaly bez vyplacených dávek. "Pan obžalovaný Šiška mohl jedině hučet do ministra (Jaromíra) Drábka, že se to nezvládne a ať navrhne odklad asi 50 zákonů. Jak by to dopadlo na vládě, si dokážeme představit," poznamenala soudkyně.

Podle obžaloby obstarali obžalovaní Atosu neoprávněný čistý zisk ve výši minimálně 8,1 milionu korun. Za zneužití pravomoci a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže hrozilo Šiškovi a Hojerovi 12, resp. 10 let vězení. Piták mohl za zneužití pravomoci dostat až pětileté odnětí svobody.

Všichni obžalovaní vinu odmítli. Šiška obžalobu zkritizoval mimo jiné za to, že nezkoumala technické a časové podmínky v době realizace projektů. Řekl také, že ministerstvo chtělo od Atosu odkoupit licenci, ale nejprve si prý muselo celou věc odzkoušet, aby mohlo správně napsat zadání veřejné soutěže.

K dnešnímu vyhlášení verdiktu dorazil jen Piták. Šiška s Hojerem se předem omluvili a jejich obhájkyně tak bez porady s klienty nemohly soudu sdělit, zda se vzdají práva na odvolání. Lhůtu na rozmyšlenou ohledně podání opravného prostředku si ponechala i státní zástupkyně. Piták se odvolávat nebude.

Kvůli Šiškovým kauzám rezignoval v říjnu 2012 ministr Drábek (TOP 09). Policie vedla proti Šiškovi celkem pět trestních stíhání, kauza Atos je posledním z nich. Soudy Šišku v minulosti uznaly vinným ve dvou případech - zmanipulování ministerských IT zakázek pro firmu Fujitsu a vydírání firmy OKsystem. Proto si odpykává čtyřleté vězení. Hojer je za mřížemi na tři roky za vydírání OKsystemu a za to, že po odchodu z ministerstva kradl elektroniku v restauracích.