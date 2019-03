Ostrava - Krajský soud v Ostravě se opět začal zabývat sporem o pravost pohledávek za více než deset miliard korun vůči těžební společnosti OKD (nyní Správa pohledávek OKD), která v roce 2016 skončila v úpadku. Pohledávky přihlásila britská banka Citibank a insolvenční správce Lee Louda je neuznal. Soud už zasedal loni na podzim, vzhledem k vyloučení právního zástupce OKD kvůli možné podjatosti ale dnes projednávání kauzy začalo prakticky znovu od začátku.

Na jedné straně sporu jsou Správa pohledávek OKD a Louda, na druhé britské společnosti Citibank, New World Resources N. V. (NWR) a NWR Holdings B. V. Citibank zastupuje držitele dluhopisů, jež vydala v roce 2014 společnost NWR, která byla majitelem OKD. Firma OKD za dluhopisy ručila.

Citibank, která se jako neuznaný věřitel nemohla účastnit insolvenčního řízení s OKD, žádá, aby soud platnost pohledávek uznal. Soud žalobu spojil do společného řízení s odpůrčí žalobou, v níž insolvenční správce naopak žádá, aby soud prohlásil smlouvy za právně neúčinné. Dluhopisy z roku 2014 nahradily dluhopisy z roku 2010, spor tak zkoumá události až do roku 2010.

Zástupce insolvenčního správce Dušan Dvořák dnes přednesl doplněnou žalobu, v níž se opírá o znalecký posudek, který byl do datové schránky soudu doručen až dnes. "Posudek zhodnotil protiplnění, která OKD obdrželo za ručení, jako významně nepřiměřená. Pokud je něco devadesátinásobně nižší, tak je to zjevně nepřiměřené, to musí pochopit každý," řekl Dvořák.

Uvedl, že při kurzu 27,48 Kč za euro, který použil znalec v posudku k roku 2014, dostala OKD za ručení 227,6 milionu Kč. Měla ale dostat 20,3 miliardy Kč. "Ty částky jsou v tom rozsahu obrovské a z našeho pohledu jasně prokazují, že ty úkony byly nepřiměřené, a podle našeho zákonu jsou neúčinné," řekl Dvořák.

Platnost smluv insolvenční správce popírá, ale i kdyby byly teoreticky platné, nelze podle něj na jejich základě uplatňovat pohledávky v tomto řízení. Jedním z důvodů, jež vedly k úpadku OKD, totiž byla předluženost.

"NWR mimo jiné podle našeho názoru, a to prokazujeme, úpadek způsobila, respektive se na něm významně podílela. Proto nemá i z pohledu Citibank a celé skupiny právo na to, aby se uspokojovaly z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení," řekl Dvořák.

Firma OKD skončila v úpadku v roce 2016. Stovky jejích věřitelů přihlásily u soudu pohledávky za více než 20 miliard korun, Louda ovšem pohledávky za většinu této částky popřel. Další žalobu podali Louda a OKD na bývalé majitele firmy, po nichž chtějí vrátit desítky miliard korun, které si vyplatili jako dividendy.

Černouhelné doly, v nichž pracuje přes 9000 lidí, loni prostřednictvím své společnosti Prisko převzal stát. Původní společnost OKD změnila název na Správa pohledávek OKD a zůstaly v ní jen pohledávky za bývalými majiteli a závazky vzniklé předtím, než se firma dostala do úpadku.