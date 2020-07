Soud opět osvobodil trio viněné z rasistického napadení

Praha - Obvodní soud pro Prahu 10 dnes opět osvobodil trojici fanoušků fotbalové Sigmy Olomouc, kteří čelí obžalobě z napadení muže tmavé pleti v pražské tramvaji. Podle soudkyně Ivany Hynkové se stále nepodařilo prokázat, že skutek spáchali právě Štěpán Černín, Tomáš Satora a Josef Richard Uhlík. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně se proti němu na místě odvolala. Mladíci vinu z ublížení na zdraví, hanobení rasy a výtržnictví odmítají.

Obvodní soud se případem zabýval již potřetí. Jeho dva předchozí osvobozující verdikty zrušil odvolací senát pražského městského soudu. Soudkyně uvedla, že je stále přesvědčená, že se útok skutečně odehrál, nelze však určit, kdo ho vedl. "Není možné jen proto, že soud hluboce nesouhlasí s chováním fanoušků v tramvaji, rozhodovat paušálně," uvedla soudkyně. Dnešní líčení podle ní nepřineslo nic nového.

Programátor původem z Afriky, který žije v Praze přes deset let, utrpěl zranění předloni 4. listopadu 2017. Tehdy cestoval tramvají, do níž přistoupila velká skupina olomouckých fanoušků mířících na zápas s pražskými Bohemians. Podle obžaloby čelil nejprve rasistickým urážkám, kterých si nevšímal. Když na něj ale někdo z davu vymačkal citron, snažil se chránit a část fanoušků ho napadla pěstmi a kopy. Muž skončil na chirurgii se zhmožděnou hlavou a nosem, z incidentu si odnesl také posttraumatickou stresovou poruchu. Trojici mladíků hrozí až osmileté vězení.

"Upřímně řečeno mě rozhodnutí moc nepřekvapilo," řekla po skončení jednání novinářům státní zástupkyně Markéta Mizerová. Trestní senát soudkyně Hynkové podle ní obžalované odsoudit nechce. "Jsem přesvědčená, že to udělali a že na to máme dostatek důkazů," dodala. Mizerová navrhovala uložit trojici nepodmíněné tresty vězení. Černína a Uhlíka požadovala poslat za mříže na dva a půl roku, Satora by měl podle ní zůstat ve vězení čtyři roky. Mladý muž se již výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví dopustil dříve.

Zmocněnkyně poškozeného Petra Vytejčková označila verdikt za skandální. Obvodní soud podle ní naprosto nerespektuje rozhodnutí odvolacího senátu. Jednání se tak táhnou již třetím rokem. Soud je pro poškozeného podle Vytejčkové náročný, cítí ale podporu státního zastupitelství a veřejnosti. Podle zmocněnkyně muž své útočníky třikrát s chladnou hlavou poznal.

Advokáti obžalovaných mladíků ale tvrdí, že je napadený programátor nebyl schopen identifikovat. Například o Černínovi podle právníka prohlásil, že "pravděpodobnost, že ho napadl právě on, není příliš vysoká". "Pokud si není jistý poškozený, nemůžete si být jisti ani vy," prohlásil směrem k trestnímu senátu.

Právníci zpochybnili i vyjádření státní zástupkyně a zmocněnkyně, že jsou jejich klienti pravicoví extremisté. Podle nich patří k tvrdému jádru fotbalových fanoušků. Není podle nich také zcela prokázáno, že byl útok rasisticky motivován. Naopak státní zástupkyně navrhla kvůli rasistickým pokřikům rozšířit obžalobu o trestný čin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

Napadený muž chce po obžalovaných 300.000 korun za nemajetkovou újmu. Původně žádal dalších 304.000 Kč jako náhradu ušlé mzdy, tento požadavek však nakonec stáhl - bál se toho, že by v souvislosti s údaji o platu obžalovaní zjistili jeho totožnost.